Наушники Apple AirPods Max Type-C Midnight MWW43AM/A
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное, беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 751978
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное, беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, чехол, кабель для зарядки
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х24х8
Вес, г.
990
Описание товара Наушники Apple AirPods Max Type-C Midnight MWW43AM/A
Модель в глубоком полуночном цвете Midnight притягивает взгляды своей строгой благородной эстетикой. Роскошный матовый алюминий чашек и продуманная конструкция гарантируют долговечность и комфортное прилегание. Обновленный современный разъем делает процесс зарядки максимально удобным и универсальным в повседневной жизни. Вы получаете потрясающий звук и полное погружение в любимые треки, завернутые в культовый футуристичный силуэт, который станет центральным элементом вашего образа.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное, беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, чехол, кабель для зарядки
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Развернуть
Время работы на одном заряде
20
Страна производитель
Китай
Модель в глубоком полуночном цвете Midnight притягивает взгляды своей строгой благородной эстетикой. Роскошный матовый алюминий чашек и продуманная конструкция гарантируют долговечность и комфортное прилегание. Обновленный современный разъем делает процесс зарядки максимально удобным и универсальным в повседневной жизни. Вы получаете потрясающий звук и полное погружение в любимые треки, завернутые в культовый футуристичный силуэт, который станет центральным элементом вашего образа.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, JBL с шумоподавлением, Игровые с микрофоном, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, USB Type-C, Черные, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, JBL с шумоподавлением, Игровые с микрофоном, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, USB Type-C, Черные, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
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