Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16GB VENTUS 2X PLUS (GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN)
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
74 790 руб.
В наличии
Код товара: 751958
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
74 790 руб.
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Характеристики
Вес, кг.
1.1
Описание товара Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16GB VENTUS 2X PLUS (GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN)
Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16GB VENTUS 2X PLUS (GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN)
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Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16GB VENTUS 2X PLUS (GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16GB VENTUS 2X PLUS (GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN) - по цене 74790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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