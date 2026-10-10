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Видеокарта PCI-E Palit RTX3060 12GB INFINITY2 OC GDDR6 192b, HDMI DPx3 (NE63060U19K9-PG190L) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта PCI-E Palit RTX3060 12GB INFINITY2 OC GDDR6 192b, HDMI DPx3 (NE63060U19K9-PG190L)

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 100 руб. 
В наличии
Код товара: 751921
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Видеокарта PCI-E Palit RTX3060 12GB INFINITY2 OC GDDR6 192b, HDMI DPx3 (NE63060U19K9-PG190L)
44 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Palit
Вес, кг.
1.08

Описание товара Видеокарта PCI-E Palit RTX3060 12GB INFINITY2 OC GDDR6 192b, HDMI DPx3 (NE63060U19K9-PG190L)

Видеокарта PCI-E Palit RTX3060 12GB INFINITY2 OC GDDR6 192b, HDMI DPx3 (NE63060U19K9-PG190L)

Отзывы о товаре Видеокарта PCI-E Palit RTX3060 12GB INFINITY2 OC GDDR6 192b, HDMI DPx3 (NE63060U19K9-PG190L)




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Характеристики
Бренд
Palit
Описание
Видеокарта PCI-E Palit RTX3060 12GB INFINITY2 OC GDDR6 192b, HDMI DPx3 (NE63060U19K9-PG190L)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта PCI-E Palit RTX3060 12GB INFINITY2 OC GDDR6 192b, HDMI DPx3 (NE63060U19K9-PG190L) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 44100 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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