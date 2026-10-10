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Акустический блок STP Acoustic Block, 0,5 x 0,2 x 0,1 м купить с доставкой в Москве
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Акустический блок STP Acoustic Block, 0,5 x 0,2 x 0,1 м

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб. 
В наличии
Код товара: 751840
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Акустический блок STP Acoustic Block, 0,5 x 0,2 x 0,1 м
900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STP
Вес, г.
5

Описание товара Акустический блок STP Acoustic Block, 0,5 x 0,2 x 0,1 м

Акустический блок STP Acoustic Block, 0,5 x 0,2 x 0,1 м

Отзывы о товаре Акустический блок STP Acoustic Block, 0,5 x 0,2 x 0,1 м




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Характеристики
Бренд
STP
Описание
Акустический блок STP Acoustic Block, 0,5 x 0,2 x 0,1 м
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Акустический блок STP Acoustic Block, 0,5 x 0,2 x 0,1 м - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 900 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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