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Уцененный товар Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16" IPS FHD+ FreeDOS black (CTHI3KZ893SD) хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 751798
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Уцененный товар Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16" IPS FHD+ FreeDOS black (CTHI3KZ893SD) хорошее состояние, 751798

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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
110 000 руб. 
Начислим 3820 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751798
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16" IPS FHD+ FreeDOS black (CTHI3KZ893SD) хорошее состояние
110 000 руб.
  • Гарантия производителя: 3 месяца
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Ноутбуки
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
3.72

Описание товара Уцененный товар Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16" IPS FHD+ FreeDOS black (CTHI3KZ893SD) хорошее состояние

Причина уценки: замена экрана Внешний вид: хорошее состояние Комплектация: коробка, ноутбук, зу, кабель, документация

Отзывы о товаре Уцененный товар Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16" IPS FHD+ FreeDOS black (CTHI3KZ893SD) хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Ноутбуки
Описание
Причина уценки: замена экрана Внешний вид: хорошее состояние Комплектация: коробка, ноутбук, зу, кабель, документация
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16" IPS FHD+ FreeDOS black (CTHI3KZ893SD) хорошее состояние - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 110000 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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