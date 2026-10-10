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Уцененный товар Монитор Hisense 27" 27G7Q-PRO отличное состояние купить с доставкой в Москве, 751797
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Уцененный товар Монитор Hisense 27" 27G7Q-PRO отличное состояние , 751797

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Монитор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%
31 010 руб.  34 450 руб. 
Начислим 497 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751797
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Монитор Hisense 27" 27G7Q-PRO отличное состояние
31 010 руб. -10%
34 450 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Hisense
Тип товара
Монитор
Размеры в упаковке, см
76х47х18
Вес, кг.
9.2

Описание товара Уцененный товар Монитор Hisense 27" 27G7Q-PRO отличное состояние

Внешний вид: отличное состояние Комплектность : коробка, документы, монитор , подставка , кабель , провода ( полная) Причина уценки : вскрыт , произведена чистка матрицы

Отзывы о товаре Уцененный товар Монитор Hisense 27" 27G7Q-PRO отличное состояние




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Характеристики
Бренд
Hisense
Тип товара
Монитор
Описание
Внешний вид: отличное состояние Комплектность : коробка, документы, монитор , подставка , кабель , провода ( полная) Причина уценки : вскрыт , произведена чистка матрицы
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Монитор Hisense 27" 27G7Q-PRO отличное состояние - по цене 31010 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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