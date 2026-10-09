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Характеристики
Линейка
Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra
Цвет
графитовый
Диагональ экрана, дюйм
8
Разрешение экрана
2504x2256
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
1
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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Описание товара Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 12/512GB Graphite CAU
**Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra 12+512Gb (SM-F976BZKCCAU), чёрный**
Познакомьтесь с будущим уже сегодня — смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra поразит вас своими возможностями!
**Почему стоит выбрать Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra?**
* **Большой и яркий экран:** диагональ 8 дюймов, разрешение 2504 x 2256 пикселей и технология Dynamic AMOLED 2X обеспечивают потрясающее качество изображения.
* **Высокая производительность:** мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy и 12 ГБ оперативной памяти позволяют справляться с многозадачностью без задержек.
* **Вместительная память:** 512 ГБ встроенной памяти хватит для хранения всех ваших фото, видео и приложений.
* **Складной дизайн:** уникальный тип корпуса позволяет удобно носить смартфон в кармане и использовать его в разных режимах.
* **Превосходная камера:** три тыловые камеры помогут создавать профессиональные снимки и видео.
**Дополнительные преимущества:**
* частота обновления экрана 120 Гц — плавное отображение динамичного контента;
* поддержка беспроводной и быстрой зарядки — удобство в использовании;
* NFC и Bluetooth 6.0 — для быстрого обмена данными и подключения аксессуаров;
* пылевлагозащита IP48 — надёжная защита от воды и пыли;
* современный интерфейс USB Type-C;
* операционная система Android 17 — все новейшие функции и обновления.
Ёмкий аккумулятор на 5000 мАч обеспечит длительное время работы без подзарядки.
Выберите Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra — выберите будущее уже сегодня!
**Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra 12+512Gb (SM-F976BZKCCAU), чёрный**
Познакомьтесь с будущим уже сегодня — смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra поразит вас своими возможностями!
**Почему стоит выбрать Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra?**
* **Большой и яркий экран:** диагональ 8 дюймов, разрешение 2504 x 2256 пикселей и технология Dynamic AMOLED 2X обеспечивают потрясающее качество изображения.
* **Высокая производительность:** мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy и 12 ГБ оперативной памяти позволяют справляться с многозадачностью без задержек.
* **Вместительная память:** 512 ГБ встроенной памяти хватит для хранения всех ваших фото, видео и приложений.
* **Складной дизайн:** уникальный тип корпуса позволяет удобно носить смартфон в кармане и использовать его в разных режимах.
* **Превосходная камера:** три тыловые камеры помогут создавать профессиональные снимки и видео.
**Дополнительные преимущества:**
* частота обновления экрана 120 Гц — плавное отображение динамичного контента;
* поддержка беспроводной и быстрой зарядки — удобство в использовании;
* NFC и Bluetooth 6.0 — для быстрого обмена данными и подключения аксессуаров;
* пылевлагозащита IP48 — надёжная защита от воды и пыли;
* современный интерфейс USB Type-C;
* операционная система Android 17 — все новейшие функции и обновления.
Ёмкий аккумулятор на 5000 мАч обеспечит длительное время работы без подзарядки.
Выберите Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra — выберите будущее уже сегодня!
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 12/512GB Graphite CAU - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 164410 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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