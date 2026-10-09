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Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 12/512GB Graphite CAU купить с доставкой в Москве
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Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 12/512GB Graphite CAU

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Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 12/512GB Graphite CAU - фото 1
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 12/512GB Graphite CAU - фото 2
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 12/512GB Graphite CAU - фото 3
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 12/512GB Graphite CAU - фото 4
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 12/512GB Graphite CAU - фото 5
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 12/512GB Graphite CAU - фото 6
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 12/512GB Graphite CAU - фото 7
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 12/512GB Graphite CAU - фото 8
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 12/512GB Graphite CAU - фото 9
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 12/512GB Graphite CAU - фото 10
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 12/512GB Graphite CAU - фото 11
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 12/512GB Graphite CAU - фото 12
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 12/512GB Graphite CAU - фото 13
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 12/512GB Graphite CAU - фото 14
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 12/512GB Graphite CAU - фото 15
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 12/512GB Graphite CAU - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra
Цвет
графитовый
Диагональ экрана, дюйм
8
Разрешение экрана
2504x2256
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
1
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 12/512GB Graphite CAU - фото 1
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 12/512GB Graphite CAU - фото 2
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 12/512GB Graphite CAU - фото 3
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 12/512GB Graphite CAU - фото 4
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 12/512GB Graphite CAU - фото 5
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 12/512GB Graphite CAU - фото 6
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 12/512GB Graphite CAU - фото 7
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 12/512GB Graphite CAU - фото 8
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 12/512GB Graphite CAU - фото 9
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 12/512GB Graphite CAU - фото 10
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 12/512GB Graphite CAU - фото 11
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 12/512GB Graphite CAU - фото 12
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 12/512GB Graphite CAU - фото 13
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 12/512GB Graphite CAU - фото 14
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 12/512GB Graphite CAU - фото 15
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 12/512GB Graphite CAU - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
164 410 руб. 
Начислим 2631 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751793
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 12/512GB Graphite CAU
164 410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Комплектация
Смартфон, кабель для зарядки Type-C - Type-C
Линейка
Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra
Цвет
графитовый
Материал корпуса
металл, стекло
Складной
да
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP48
Диагональ экрана, дюйм
8
Разрешение экрана
2504x2256
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
Частота процессора, МГц
4740
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
1
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
10
Камера, МП
200+50+10 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х3
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 12/512GB Graphite CAU

**Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra 12+512Gb (SM-F976BZKCCAU), чёрный** Познакомьтесь с будущим уже сегодня — смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra поразит вас своими возможностями! **Почему стоит выбрать Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra?** * **Большой и яркий экран:** диагональ 8 дюймов, разрешение 2504 x 2256 пикселей и технология Dynamic AMOLED 2X обеспечивают потрясающее качество изображения. * **Высокая производительность:** мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy и 12 ГБ оперативной памяти позволяют справляться с многозадачностью без задержек. * **Вместительная память:** 512 ГБ встроенной памяти хватит для хранения всех ваших фото, видео и приложений. * **Складной дизайн:** уникальный тип корпуса позволяет удобно носить смартфон в кармане и использовать его в разных режимах. * **Превосходная камера:** три тыловые камеры помогут создавать профессиональные снимки и видео. **Дополнительные преимущества:** * частота обновления экрана 120 Гц — плавное отображение динамичного контента; * поддержка беспроводной и быстрой зарядки — удобство в использовании; * NFC и Bluetooth 6.0 — для быстрого обмена данными и подключения аксессуаров; * пылевлагозащита IP48 — надёжная защита от воды и пыли; * современный интерфейс USB Type-C; * операционная система Android 17 — все новейшие функции и обновления. Ёмкий аккумулятор на 5000 мАч обеспечит длительное время работы без подзарядки. Выберите Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra — выберите будущее уже сегодня!

Отзывы о товаре Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 12/512GB Graphite CAU




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Samsung
Комплектация
Смартфон, кабель для зарядки Type-C - Type-C
Линейка
Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra
Цвет
графитовый
Материал корпуса
металл, стекло
Складной
да
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP48
Диагональ экрана, дюйм
8
Разрешение экрана
2504x2256
Частота обновления, Гц
120
Развернуть
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
Частота процессора, МГц
4740
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
1
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
10
Камера, МП
200+50+10 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
**Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra 12+512Gb (SM-F976BZKCCAU), чёрный** Познакомьтесь с будущим уже сегодня — смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra поразит вас своими возможностями! **Почему стоит выбрать Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra?** * **Большой и яркий экран:** диагональ 8 дюймов, разрешение 2504 x 2256 пикселей и технология Dynamic AMOLED 2X обеспечивают потрясающее качество изображения. * **Высокая производительность:** мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy и 12 ГБ оперативной памяти позволяют справляться с многозадачностью без задержек. * **Вместительная память:** 512 ГБ встроенной памяти хватит для хранения всех ваших фото, видео и приложений. * **Складной дизайн:** уникальный тип корпуса позволяет удобно носить смартфон в кармане и использовать его в разных режимах. * **Превосходная камера:** три тыловые камеры помогут создавать профессиональные снимки и видео. **Дополнительные преимущества:** * частота обновления экрана 120 Гц — плавное отображение динамичного контента; * поддержка беспроводной и быстрой зарядки — удобство в использовании; * NFC и Bluetooth 6.0 — для быстрого обмена данными и подключения аксессуаров; * пылевлагозащита IP48 — надёжная защита от воды и пыли; * современный интерфейс USB Type-C; * операционная система Android 17 — все новейшие функции и обновления. Ёмкий аккумулятор на 5000 мАч обеспечит длительное время работы без подзарядки. Выберите Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra — выберите будущее уже сегодня!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 12/512GB Graphite CAU - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 164410 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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