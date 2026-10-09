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Характеристики
Линейка
Samsung Galaxy Z Fold 8
Цвет
бежевый
Диагональ экрана, дюйм
7.6
Разрешение экрана
2448x1848
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
Оперативная память
16
Встроенная память
1024
Количество SIM-карт
1
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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Описание товара Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 16/1TB Cream CAU
Samsung Galaxy Z Fold8 - складной смартфон в форм-факторе книжки, оснащенный гибким основным экраном на 7,6 дюйма с соотношением сторон 4:3 и внешним дисплеем на 5,5 дюйма с соотношением 10:16. Корпус смартфона выполнен с использованием титановой подложки дисплея, благодаря чему толщина устройства в разложенном виде составляет 4,5 миллиметра, а вес равен 201 грамму.
Аппаратная платформа базируется на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, изготовленном по 3-нанометровому техпроцессу, а объем оперативной памяти составляет 12 или 16 гигабайт в зависимости от модификации. Встроенный накопитель доступен в вариантах на 256 гигабайт, 512 гигабайт или 1 терабайт. Система камер включает широкоугольную и ультраширокоугольную матрицы с разрешением по 50 мегапикселей каждая.
Автономность обеспечивает аккумулятор емкостью 4800 мАч, поддерживающий проводную зарядку мощностью 45 Ватт и беспроводную на 20 Ватт. Смартфон защищен от влаги и мелких твердых частиц по стандарту IP48 и работает под управлением операционной системы Android 17 с интерфейсом One UI 9.
Samsung Galaxy Z Fold8 - складной смартфон в форм-факторе книжки, оснащенный гибким основным экраном на 7,6 дюйма с соотношением сторон 4:3 и внешним дисплеем на 5,5 дюйма с соотношением 10:16. Корпус смартфона выполнен с использованием титановой подложки дисплея, благодаря чему толщина устройства в разложенном виде составляет 4,5 миллиметра, а вес равен 201 грамму.
Аппаратная платформа базируется на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, изготовленном по 3-нанометровому техпроцессу, а объем оперативной памяти составляет 12 или 16 гигабайт в зависимости от модификации. Встроенный накопитель доступен в вариантах на 256 гигабайт, 512 гигабайт или 1 терабайт. Система камер включает широкоугольную и ультраширокоугольную матрицы с разрешением по 50 мегапикселей каждая.
Автономность обеспечивает аккумулятор емкостью 4800 мАч, поддерживающий проводную зарядку мощностью 45 Ватт и беспроводную на 20 Ватт. Смартфон защищен от влаги и мелких твердых частиц по стандарту IP48 и работает под управлением операционной системы Android 17 с интерфейсом One UI 9.
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 16/1TB Cream CAU - по цене 195700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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