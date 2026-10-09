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Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 12/512GB Lavender CAU купить с доставкой в Москве
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Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 12/512GB Lavender CAU

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Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 12/512GB Lavender CAU - фото 1
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 12/512GB Lavender CAU - фото 2
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 12/512GB Lavender CAU - фото 3
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 12/512GB Lavender CAU - фото 4
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 12/512GB Lavender CAU - фото 5
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 12/512GB Lavender CAU - фото 6
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 12/512GB Lavender CAU - фото 7
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 12/512GB Lavender CAU - фото 8
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 12/512GB Lavender CAU - фото 9
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 12/512GB Lavender CAU - фото 10
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 12/512GB Lavender CAU - фото 11
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 12/512GB Lavender CAU - фото 12
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 12/512GB Lavender CAU - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Samsung Galaxy Z Fold 8
Цвет
лавандовый
Диагональ экрана, дюйм
7.6
Разрешение экрана
2448x1848
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
1
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 12/512GB Lavender CAU - фото 1
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 12/512GB Lavender CAU - фото 2
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 12/512GB Lavender CAU - фото 3
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 12/512GB Lavender CAU - фото 4
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 12/512GB Lavender CAU - фото 5
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 12/512GB Lavender CAU - фото 6
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 12/512GB Lavender CAU - фото 7
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 12/512GB Lavender CAU - фото 8
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 12/512GB Lavender CAU - фото 9
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 12/512GB Lavender CAU - фото 10
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 12/512GB Lavender CAU - фото 11
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 12/512GB Lavender CAU - фото 12
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 12/512GB Lavender CAU - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
148 760 руб. 
Начислим 2381 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751790
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 12/512GB Lavender CAU
148 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Комплектация
Смартфон, кабель для зарядки Type-C - Type-C
Линейка
Samsung Galaxy Z Fold 8
Цвет
лавандовый
Материал корпуса
алюминий, стекло
Складной
да
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP48
Диагональ экрана, дюйм
7.6
Разрешение экрана
2448x1848
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
Частота процессора, МГц
4740
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
1
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
10
Камера, МП
50+50 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х3
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 12/512GB Lavender CAU

Samsung Galaxy Z Fold8 - складной смартфон в форм-факторе книжки, оснащенный гибким основным экраном на 7,6 дюйма с соотношением сторон 4:3 и внешним дисплеем на 5,5 дюйма с соотношением 10:16. Корпус смартфона выполнен с использованием титановой подложки дисплея, благодаря чему толщина устройства в разложенном виде составляет 4,5 миллиметра, а вес равен 201 грамму. Аппаратная платформа базируется на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, изготовленном по 3-нанометровому техпроцессу, а объем оперативной памяти составляет 12 или 16 гигабайт в зависимости от модификации. Встроенный накопитель доступен в вариантах на 256 гигабайт, 512 гигабайт или 1 терабайт. Система камер включает широкоугольную и ультраширокоугольную матрицы с разрешением по 50 мегапикселей каждая. Автономность обеспечивает аккумулятор емкостью 4800 мАч, поддерживающий проводную зарядку мощностью 45 Ватт и беспроводную на 20 Ватт. Смартфон защищен от влаги и мелких твердых частиц по стандарту IP48 и работает под управлением операционной системы Android 17 с интерфейсом One UI 9.

Отзывы о товаре Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 12/512GB Lavender CAU




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Характеристики
Бренд
Samsung
Комплектация
Смартфон, кабель для зарядки Type-C - Type-C
Линейка
Samsung Galaxy Z Fold 8
Цвет
лавандовый
Материал корпуса
алюминий, стекло
Складной
да
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP48
Диагональ экрана, дюйм
7.6
Разрешение экрана
2448x1848
Частота обновления, Гц
120
Развернуть
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
Частота процессора, МГц
4740
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
1
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
10
Камера, МП
50+50 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Samsung Galaxy Z Fold8 - складной смартфон в форм-факторе книжки, оснащенный гибким основным экраном на 7,6 дюйма с соотношением сторон 4:3 и внешним дисплеем на 5,5 дюйма с соотношением 10:16. Корпус смартфона выполнен с использованием титановой подложки дисплея, благодаря чему толщина устройства в разложенном виде составляет 4,5 миллиметра, а вес равен 201 грамму. Аппаратная платформа базируется на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, изготовленном по 3-нанометровому техпроцессу, а объем оперативной памяти составляет 12 или 16 гигабайт в зависимости от модификации. Встроенный накопитель доступен в вариантах на 256 гигабайт, 512 гигабайт или 1 терабайт. Система камер включает широкоугольную и ультраширокоугольную матрицы с разрешением по 50 мегапикселей каждая. Автономность обеспечивает аккумулятор емкостью 4800 мАч, поддерживающий проводную зарядку мощностью 45 Ватт и беспроводную на 20 Ватт. Смартфон защищен от влаги и мелких твердых частиц по стандарту IP48 и работает под управлением операционной системы Android 17 с интерфейсом One UI 9.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 12/512GB Lavender CAU – стоимость товара 148760 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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