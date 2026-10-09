Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 12/512GB Lavender CAU
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 12/512GB Lavender CAU
Samsung Galaxy Z Fold8 - складной смартфон в форм-факторе книжки, оснащенный гибким основным экраном на 7,6 дюйма с соотношением сторон 4:3 и внешним дисплеем на 5,5 дюйма с соотношением 10:16. Корпус смартфона выполнен с использованием титановой подложки дисплея, благодаря чему толщина устройства в разложенном виде составляет 4,5 миллиметра, а вес равен 201 грамму. Аппаратная платформа базируется на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, изготовленном по 3-нанометровому техпроцессу, а объем оперативной памяти составляет 12 или 16 гигабайт в зависимости от модификации. Встроенный накопитель доступен в вариантах на 256 гигабайт, 512 гигабайт или 1 терабайт. Система камер включает широкоугольную и ультраширокоугольную матрицы с разрешением по 50 мегапикселей каждая. Автономность обеспечивает аккумулятор емкостью 4800 мАч, поддерживающий проводную зарядку мощностью 45 Ватт и беспроводную на 20 Ватт. Смартфон защищен от влаги и мелких твердых частиц по стандарту IP48 и работает под управлением операционной системы Android 17 с интерфейсом One UI 9.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 512 GB, 12 GB, С NFC, С беспроводной зарядкой, С GPS, С Type-C, 512 GB, С NFC, С беспроводной зарядкой
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 141 510 руб.35378 руб. в СплитМобильный телефон IPHONE 17 PRO 512GB nanoSIM MG8M4ZA/A ORANGE A...
-
В наличииЦена 148 760 руб.37190 руб. в СплитСмартфон Samsung Galaxy Z Fold8 12/512GB Cream CAU
-
В наличииЦена 148 760 руб.37190 руб. в СплитСмартфон Samsung Galaxy Z Fold8 12/512GB Graphite CAU
-
В наличииЦена 154 450 руб.38613 руб. в СплитСмартфон Apple iPhone 17 Pro Max 512Gb Sim+eSim Orange
-
В наличииЦена 164 410 руб.41103 руб. в СплитСмартфон Samsung Galaxy S26 Ultra 16/1Tb (SM-S948BZWQCAU) White
-
В наличииЦена 164 410 руб.41103 руб. в СплитСмартфон Samsung Galaxy S26 Ultra 16/1Tb (SM-S948BLBQCAU) Blue
-
В наличииЦена 164 410 руб.41103 руб. в СплитСмартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 12/512GB Graphite CAU
-
В наличииЦена 164 410 руб.41103 руб. в СплитСмартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 12/512GB Violet Shadow CAU
-
В наличииЦена 195 700 руб.48925 руб. в СплитСмартфон Samsung Galaxy Z Fold8 16/1TB Cream CAU
-
В наличииЦена 211 340 руб.52835 руб. в СплитСмартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 16/1TB Violet Shadow CAU
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 512 GB, 12 GB, С NFC, С беспроводной зарядкой, С GPS, С Type-C, 512 GB, С NFC, С беспроводной зарядкой
Отзывы о товаре Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 12/512GB Lavender CAU