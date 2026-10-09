Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 12/512GB Graphite CAU
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Характеристики
Описание товара Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 12/512GB Graphite CAU
**Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8 12+512Gb, чёрный (SM-F971BZKCCAU)** Погрузитесь в мир передовых технологий с Samsung Galaxy Z Fold 8 — смартфоном, который сочетает в себе инновационный дизайн и впечатляющие технические характеристики. **Почему стоит выбрать Samsung Galaxy Z Fold 8?** * **Складной дизайн:** уникальный тип корпуса позволяет удобно использовать смартфон в разных режимах. * **Большой экран:** диагональ 7,6 дюйма и разрешение 2448 x 1848 пикселей обеспечивают потрясающее качество изображения благодаря технологии Dynamic AMOLED 2X. * **Высокая производительность:** мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy и 12 ГБ оперативной памяти позволяют справляться с многозадачностью без задержек. * **Достаточно места для всех ваших данных:** встроенная память на 512 ГБ не заставит вас беспокоиться о нехватке пространства. * **Плавная работа интерфейса:** частота обновления экрана 120 Гц делает анимацию и переходы максимально плавными. * **Современные стандарты связи и безопасности:** поддержка Bluetooth 6.0, NFC, Wi-Fi 802.11be, а также сканер отпечатков пальцев для защиты ваших данных. **Дополнительные преимущества:** * поддержка беспроводной и быстрой зарядки; * ёмкость аккумулятора 4800 мАч — долго работаете, долго заряжаетесь быстро; * класс пылевлагозащиты IP48 — надёжная защита от пыли и влаги; * операционная система Android 17 — все новейшие функции и обновления. Samsung Galaxy Z Fold 8 — это смартфон будущего уже сегодня. Откройте для себя новые возможности с технологическим лидером!
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