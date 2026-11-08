Top.Mail.Ru
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 8 5G 12/512Gb (SM-F776BZKHCAU) Graphite купить с доставкой в Москве
КотоФото
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 8 5G 12/512Gb (SM-F776BZKHCAU) Graphite

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 8 5G 12/512Gb (SM-F776BZKHCAU) Graphite - фото 1
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 8 5G 12/512Gb (SM-F776BZKHCAU) Graphite - фото 2
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 8 5G 12/512Gb (SM-F776BZKHCAU) Graphite - фото 3
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 8 5G 12/512Gb (SM-F776BZKHCAU) Graphite - фото 4
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 8 5G 12/512Gb (SM-F776BZKHCAU) Graphite - фото 5
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 8 5G 12/512Gb (SM-F776BZKHCAU) Graphite - фото 6
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 8 5G 12/512Gb (SM-F776BZKHCAU) Graphite - фото 7
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 8 5G 12/512Gb (SM-F776BZKHCAU) Graphite - фото 8
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 8 5G 12/512Gb (SM-F776BZKHCAU) Graphite - фото 9
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 8 5G 12/512Gb (SM-F776BZKHCAU) Graphite - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy Z Flip 8
Цвет
графитовый
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
3840x2160
Процессор
Samsung Exynos 2600
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
1
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 8 5G 12/512Gb (SM-F776BZKHCAU) Graphite - фото 1
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 8 5G 12/512Gb (SM-F776BZKHCAU) Graphite - фото 2
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 8 5G 12/512Gb (SM-F776BZKHCAU) Graphite - фото 3
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 8 5G 12/512Gb (SM-F776BZKHCAU) Graphite - фото 4
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 8 5G 12/512Gb (SM-F776BZKHCAU) Graphite - фото 5
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 8 5G 12/512Gb (SM-F776BZKHCAU) Graphite - фото 6
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 8 5G 12/512Gb (SM-F776BZKHCAU) Graphite - фото 7
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 8 5G 12/512Gb (SM-F776BZKHCAU) Graphite - фото 8
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 8 5G 12/512Gb (SM-F776BZKHCAU) Graphite - фото 9
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 8 5G 12/512Gb (SM-F776BZKHCAU) Graphite - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
109 190 руб. 
Начислим 1748 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751786
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 8 5G 12/512Gb (SM-F776BZKHCAU) Graphite
109 190 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон, кабель для зарядки Type-C - Type-C
Линейка
Samsung Galaxy Z Flip 8
Цвет
графитовый
Материал корпуса
металл, стекло
Складной
да
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP48
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Samsung Exynos 2600
Частота процессора, МГц
3800
Количество ядер
10
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
1
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
10
Камера, МП
50+12 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х3
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 8 5G 12/512Gb (SM-F776BZKHCAU) Graphite

**Смартфон Samsung Galaxy Z Flip8 12+512Gb, тёмно-серый (SM-F776BZKHCAU)** Откройте для себя будущее с Samsung Galaxy Z Flip8 — стильным и мощным складным смартфоном, который сочетает в себе передовые технологии и элегантный дизайн. **Почему стоит выбрать Samsung Galaxy Z Flip8?** * **Впечатляющий дисплей:** Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2520 x 1080 и диагональю 6,9 дюйма подарит вам яркие и реалистичные изображения. Частота обновления 120 Гц обеспечит плавность и чёткость динамичных сцен. * **Высокая производительность:** процессор Samsung Exynos 2600 и 12 ГБ оперативной памяти позволяют справляться с многозадачностью и требовательными приложениями без задержек. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** встроенная память на 512 ГБ даст возможность хранить множество приложений, фото и видео без необходимости использовать облачные сервисы. * **Современные технологии связи и безопасности:** Bluetooth 5.4, NFC, поддержка Wi-Fi 802.11be, сканер отпечатков пальцев — всё для вашего удобства и безопасности. * **Быстрая и беспроводная зарядка:** заряжайте устройство быстро и без проводов — удобно в любых условиях. * **Защита от пыли и влаги:** класс пылевлагозащиты IP48 позволяет не бояться неблагоприятных условий. **Дополнительные преимущества:** * стильный тёмно-серый корпус из стекла; * компактный складной дизайн; * ёмкость аккумулятора 4300 мАч — долго работает без подзарядки; * операционная система Android 17 — все новейшие функции и обновления; * две тыловые камеры для качественных фото и видео. Не упустите шанс стать обладателем одного из самых передовых смартфонов 2026 года — Samsung Galaxy Z Flip8!

Отзывы о товаре Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 8 5G 12/512Gb (SM-F776BZKHCAU) Graphite




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон, кабель для зарядки Type-C - Type-C
Линейка
Samsung Galaxy Z Flip 8
Цвет
графитовый
Материал корпуса
металл, стекло
Складной
да
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP48
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
120
Развернуть
Процессор
Samsung Exynos 2600
Частота процессора, МГц
3800
Количество ядер
10
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
1
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
10
Камера, МП
50+12 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
**Смартфон Samsung Galaxy Z Flip8 12+512Gb, тёмно-серый (SM-F776BZKHCAU)** Откройте для себя будущее с Samsung Galaxy Z Flip8 — стильным и мощным складным смартфоном, который сочетает в себе передовые технологии и элегантный дизайн. **Почему стоит выбрать Samsung Galaxy Z Flip8?** * **Впечатляющий дисплей:** Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2520 x 1080 и диагональю 6,9 дюйма подарит вам яркие и реалистичные изображения. Частота обновления 120 Гц обеспечит плавность и чёткость динамичных сцен. * **Высокая производительность:** процессор Samsung Exynos 2600 и 12 ГБ оперативной памяти позволяют справляться с многозадачностью и требовательными приложениями без задержек. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** встроенная память на 512 ГБ даст возможность хранить множество приложений, фото и видео без необходимости использовать облачные сервисы. * **Современные технологии связи и безопасности:** Bluetooth 5.4, NFC, поддержка Wi-Fi 802.11be, сканер отпечатков пальцев — всё для вашего удобства и безопасности. * **Быстрая и беспроводная зарядка:** заряжайте устройство быстро и без проводов — удобно в любых условиях. * **Защита от пыли и влаги:** класс пылевлагозащиты IP48 позволяет не бояться неблагоприятных условий. **Дополнительные преимущества:** * стильный тёмно-серый корпус из стекла; * компактный складной дизайн; * ёмкость аккумулятора 4300 мАч — долго работает без подзарядки; * операционная система Android 17 — все новейшие функции и обновления; * две тыловые камеры для качественных фото и видео. Не упустите шанс стать обладателем одного из самых передовых смартфонов 2026 года — Samsung Galaxy Z Flip8!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 8 5G 12/512Gb (SM-F776BZKHCAU) Graphite - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 109190 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...