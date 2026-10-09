Top.Mail.Ru
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Light Green CAU купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Light Green CAU

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Light Green CAU - фото 1
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Light Green CAU - фото 2
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Light Green CAU - фото 3
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Light Green CAU - фото 4
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Light Green CAU - фото 5
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Light Green CAU - фото 6
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Light Green CAU - фото 7
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Light Green CAU - фото 8
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Light Green CAU - фото 9
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Light Green CAU - фото 10
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Light Green CAU - фото 11
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Light Green CAU - фото 12
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Light Green CAU - фото 13
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Light Green CAU - фото 14
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Light Green CAU - фото 15
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Light Green CAU - фото 16
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Light Green CAU - фото 17
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Light Green CAU - фото 18
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Light Green CAU - фото 19
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Light Green CAU - фото 20
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Light Green CAU - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Samsung Galaxy S26 FE
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Процессор
Samsung Exynos 2500
Оперативная память
8
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Light Green CAU - фото 1
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Light Green CAU - фото 2
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Light Green CAU - фото 3
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Light Green CAU - фото 4
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Light Green CAU - фото 5
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Light Green CAU - фото 6
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Light Green CAU - фото 7
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Light Green CAU - фото 8
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Light Green CAU - фото 9
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Light Green CAU - фото 10
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Light Green CAU - фото 11
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Light Green CAU - фото 12
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Light Green CAU - фото 13
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Light Green CAU - фото 14
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Light Green CAU - фото 15
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Light Green CAU - фото 16
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Light Green CAU - фото 17
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Light Green CAU - фото 18
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Light Green CAU - фото 19
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Light Green CAU - фото 20
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Light Green CAU - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
75 230 руб. 
Начислим 1204 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751782
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Light Green CAU
75 230 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Комплектация
Смартфон, кабель Type-C/Type-C, скрепка для извлечения SIM-карт
Линейка
Samsung Galaxy S26 FE
Цвет
зеленый
Материал корпуса
алюминий
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Samsung Exynos 2500
Частота процессора, МГц
3300
Количество ядер
10
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
50+12+8 Мпикс
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х3
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Light Green CAU

**Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8+512Gb, зелёный (SM-S741BLGHCAU)** Погрузитесь в мир передовых технологий с Samsung Galaxy S26 FE! Этот смартфон — идеальное сочетание стиля, мощности и функциональности. **Почему стоит выбрать Samsung Galaxy S26 FE?** * **Мощный процессор Samsung Exynos 2500:** наслаждайтесь быстрой и плавной работой устройства. * **Большой и яркий дисплей:** диагональ — 6,7 дюйма, разрешение — 2340 x 1080 пикселей, технология Dynamic AMOLED. Картинка будет чёткой и насыщенной. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** 512 ГБ встроенной памяти и 8 ГБ оперативной памяти позволят хранить множество приложений, фото и видео. * **Три тыловые камеры:** делайте потрясающие снимки и видео в любых условиях. * **Защита от воды и пыли:** класс пылевлагозащиты IP68 — можно не бояться дождя или случайных брызг. * **Удобство и безопасность:** сканер отпечатков пальцев для защиты ваших данных и быстрый доступ к устройству. **Дополнительные преимущества:** * поддержка двух SIM-карт; * беспроводная и быстрая зарядка; * NFC для удобных бесконтактных платежей; * Bluetooth 5.4 для стабильного соединения с другими устройствами; * USB Type-C для удобного подключения; * Wi-Fi 802.11ax для быстрого интернет-соединения. Стильный зелёный корпус из стекла и моноблочная конструкция делают этот смартфон не только мощным, но и эстетически привлекательным. Ёмкость аккумулятора 4900 мАч обеспечит длительное время работы без подзарядки. Выберите Samsung Galaxy S26 FE — выберите будущее уже сегодня!

Отзывы о товаре Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Light Green CAU




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Samsung
Комплектация
Смартфон, кабель Type-C/Type-C, скрепка для извлечения SIM-карт
Линейка
Samsung Galaxy S26 FE
Цвет
зеленый
Материал корпуса
алюминий
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Samsung Exynos 2500
Частота процессора, МГц
3300
Развернуть
Количество ядер
10
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
50+12+8 Мпикс
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
**Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8+512Gb, зелёный (SM-S741BLGHCAU)** Погрузитесь в мир передовых технологий с Samsung Galaxy S26 FE! Этот смартфон — идеальное сочетание стиля, мощности и функциональности. **Почему стоит выбрать Samsung Galaxy S26 FE?** * **Мощный процессор Samsung Exynos 2500:** наслаждайтесь быстрой и плавной работой устройства. * **Большой и яркий дисплей:** диагональ — 6,7 дюйма, разрешение — 2340 x 1080 пикселей, технология Dynamic AMOLED. Картинка будет чёткой и насыщенной. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** 512 ГБ встроенной памяти и 8 ГБ оперативной памяти позволят хранить множество приложений, фото и видео. * **Три тыловые камеры:** делайте потрясающие снимки и видео в любых условиях. * **Защита от воды и пыли:** класс пылевлагозащиты IP68 — можно не бояться дождя или случайных брызг. * **Удобство и безопасность:** сканер отпечатков пальцев для защиты ваших данных и быстрый доступ к устройству. **Дополнительные преимущества:** * поддержка двух SIM-карт; * беспроводная и быстрая зарядка; * NFC для удобных бесконтактных платежей; * Bluetooth 5.4 для стабильного соединения с другими устройствами; * USB Type-C для удобного подключения; * Wi-Fi 802.11ax для быстрого интернет-соединения. Стильный зелёный корпус из стекла и моноблочная конструкция делают этот смартфон не только мощным, но и эстетически привлекательным. Ёмкость аккумулятора 4900 мАч обеспечит длительное время работы без подзарядки. Выберите Samsung Galaxy S26 FE — выберите будущее уже сегодня!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Light Green CAU - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 75230 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...