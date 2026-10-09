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Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Black CAU купить с доставкой в Москве
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Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Black CAU

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Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Black CAU - фото 1
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Black CAU - фото 2
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Black CAU - фото 3
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Black CAU - фото 4
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Black CAU - фото 5
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Black CAU - фото 6
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Black CAU - фото 7
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Black CAU - фото 8
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Black CAU - фото 9
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Black CAU - фото 10
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Black CAU - фото 11
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Black CAU - фото 12
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Black CAU - фото 13
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Black CAU - фото 14
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Black CAU - фото 15
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Black CAU - фото 16
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Black CAU - фото 17
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Black CAU - фото 18
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Black CAU - фото 19
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Black CAU - фото 20
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Black CAU - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Samsung Galaxy S26 FE
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Процессор
Samsung Exynos 2500
Оперативная память
8
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Black CAU - фото 1
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Black CAU - фото 2
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Black CAU - фото 3
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Black CAU - фото 4
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Black CAU - фото 5
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Black CAU - фото 6
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Black CAU - фото 7
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Black CAU - фото 8
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Black CAU - фото 9
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Black CAU - фото 10
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Black CAU - фото 11
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Black CAU - фото 12
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Black CAU - фото 13
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Black CAU - фото 14
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Black CAU - фото 15
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Black CAU - фото 16
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Black CAU - фото 17
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Black CAU - фото 18
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Black CAU - фото 19
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Black CAU - фото 20
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Black CAU - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
75 230 руб. 
Начислим 1204 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751781
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Black CAU
75 230 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Комплектация
Смартфон, кабель Type-C/Type-C, скрепка для извлечения SIM-карт
Линейка
Samsung Galaxy S26 FE
Цвет
черный
Материал корпуса
алюминий
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Samsung Exynos 2500
Частота процессора, МГц
3300
Количество ядер
10
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
50+12+8 Мпикс
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х3
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Black CAU

**Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8+512Gb, чёрный (SM-S741BZKHCAU)** Погрузитесь в мир передовых технологий с Samsung Galaxy S26 FE — смартфоном, который сочетает в себе мощный функционал и стильный дизайн. **Почему стоит выбрать Samsung Galaxy S26 FE?** * **Мощный процессор Samsung Exynos 2500:** наслаждайтесь быстрой и плавной работой устройства. * **Большой и яркий дисплей:** Dynamic AMOLED с диагональю 6,7 дюйма и разрешением 2340 x 1080 пикселей подарит вам яркие и насыщенные цвета. * **Плавность изображения:** частота обновления экрана 120 Гц обеспечивает плавность динамичных сцен. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** 512 ГБ встроенной памяти позволят хранить множество приложений, фото и видео. * **Быстрая и удобная зарядка:** поддержка быстрой и беспроводной зарядки сэкономит ваше время. * **Безопасность и удобство:** сканер отпечатков пальцев и поддержка NFC для безопасной и быстрой оплаты. * **Защита от воды и пыли:** класс пылевлагозащиты IP68 позволяет не бояться неблагоприятных условий. **Основные характеристики:** * оперативная память: 8 ГБ; * три тыловые камеры для качественных снимков; * поддержка двух SIM-карт; * проводной интерфейс: USB Type-C; * Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 802.11ax для стабильного подключения; * ёмкость аккумулятора: 4900 мАч; * моноблочный корпус из стекла в элегантном чёрном цвете. Samsung Galaxy S26 FE — выбор тех, кто ценит качество, стиль и передовые технологии.

Отзывы о товаре Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Black CAU




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Характеристики
Бренд
Samsung
Комплектация
Смартфон, кабель Type-C/Type-C, скрепка для извлечения SIM-карт
Линейка
Samsung Galaxy S26 FE
Цвет
черный
Материал корпуса
алюминий
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Samsung Exynos 2500
Частота процессора, МГц
3300
Развернуть
Количество ядер
10
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
50+12+8 Мпикс
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
**Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8+512Gb, чёрный (SM-S741BZKHCAU)** Погрузитесь в мир передовых технологий с Samsung Galaxy S26 FE — смартфоном, который сочетает в себе мощный функционал и стильный дизайн. **Почему стоит выбрать Samsung Galaxy S26 FE?** * **Мощный процессор Samsung Exynos 2500:** наслаждайтесь быстрой и плавной работой устройства. * **Большой и яркий дисплей:** Dynamic AMOLED с диагональю 6,7 дюйма и разрешением 2340 x 1080 пикселей подарит вам яркие и насыщенные цвета. * **Плавность изображения:** частота обновления экрана 120 Гц обеспечивает плавность динамичных сцен. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** 512 ГБ встроенной памяти позволят хранить множество приложений, фото и видео. * **Быстрая и удобная зарядка:** поддержка быстрой и беспроводной зарядки сэкономит ваше время. * **Безопасность и удобство:** сканер отпечатков пальцев и поддержка NFC для безопасной и быстрой оплаты. * **Защита от воды и пыли:** класс пылевлагозащиты IP68 позволяет не бояться неблагоприятных условий. **Основные характеристики:** * оперативная память: 8 ГБ; * три тыловые камеры для качественных снимков; * поддержка двух SIM-карт; * проводной интерфейс: USB Type-C; * Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 802.11ax для стабильного подключения; * ёмкость аккумулятора: 4900 мАч; * моноблочный корпус из стекла в элегантном чёрном цвете. Samsung Galaxy S26 FE — выбор тех, кто ценит качество, стиль и передовые технологии.
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Отзывы


Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Black CAU - данный товар вы можете купить по цене 75230 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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