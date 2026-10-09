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Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Light Green CAU купить с доставкой в Москве
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Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Light Green CAU

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Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Light Green CAU - фото 1
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Light Green CAU - фото 2
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Light Green CAU - фото 3
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Light Green CAU - фото 4
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Light Green CAU - фото 5
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Light Green CAU - фото 6
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Light Green CAU - фото 7
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Light Green CAU - фото 8
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Light Green CAU - фото 9
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Light Green CAU - фото 10
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Light Green CAU - фото 11
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Light Green CAU - фото 12
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Light Green CAU - фото 13
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Light Green CAU - фото 14
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Light Green CAU - фото 15
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Light Green CAU - фото 16
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Light Green CAU - фото 17
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Light Green CAU - фото 18
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Light Green CAU - фото 19
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Light Green CAU - фото 20
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Light Green CAU - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Samsung Galaxy S26 FE
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Процессор
Samsung Exynos 2500
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Light Green CAU - фото 1
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Light Green CAU - фото 2
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Light Green CAU - фото 3
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Light Green CAU - фото 4
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Light Green CAU - фото 5
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Light Green CAU - фото 6
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Light Green CAU - фото 7
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Light Green CAU - фото 8
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Light Green CAU - фото 9
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Light Green CAU - фото 10
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Light Green CAU - фото 11
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Light Green CAU - фото 12
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Light Green CAU - фото 13
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Light Green CAU - фото 14
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Light Green CAU - фото 15
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Light Green CAU - фото 16
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Light Green CAU - фото 17
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Light Green CAU - фото 18
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Light Green CAU - фото 19
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Light Green CAU - фото 20
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Light Green CAU - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
63 500 руб. 
Начислим 1016 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751779
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Light Green CAU
63 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Комплектация
Смартфон, кабель Type-C/Type-C, скрепка для извлечения SIM-карт
Линейка
Samsung Galaxy S26 FE
Цвет
зеленый
Материал корпуса
алюминий
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Samsung Exynos 2500
Частота процессора, МГц
3300
Количество ядер
10
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
50+12+8 Мпикс
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х3
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Light Green CAU

**Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8+256Gb, зелёный (SM-S741BLGCCAU)** Погрузитесь в мир передовых технологий с Samsung Galaxy S26 FE! Этот смартфон — идеальное сочетание стиля и высокой производительности. **Почему стоит выбрать Samsung Galaxy S26 FE?** * **Мощный процессор Samsung Exynos 2500:** наслаждайтесь быстрой и плавной работой устройства. * **Яркий и чёткий дисплей:** Dynamic AMOLED с разрешением 2340 x 1080 и диагональю 6,7 дюйма подарит вам незабываемые впечатления от просмотра контента. * **Плавность и отзывчивость:** частота обновления экрана 120 Гц обеспечивает плавность изображения в играх и при прокрутке страниц. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** 256 ГБ встроенной памяти и 8 ГБ оперативной памяти позволят хранить множество приложений, фото и видео. * **Безопасность и удобство:** сканер отпечатков пальцев поможет защитить ваши данные, а поддержка NFC упростит бесконтактные платежи. * **Долгое время работы:** ёмкость аккумулятора 4900 мАч обеспечит продолжительное использование без частой подзарядки. * **Универсальность и удобство:** поддержка двух SIM-карт, проводной интерфейс USB Type-C, а также возможность быстрой и беспроводной зарядки. **Дополнительные преимущества:** * три тыловые камеры для качественных снимков; * класс пылевлагозащиты IP68 — устройство защищено от пыли и воды; * поддержка Wi-Fi 802.11ax и Bluetooth 5.4 для стабильного подключения к другим устройствам; * стильный зелёный корпус из стекла. Не упустите шанс стать обладателем современного и функционального смартфона Samsung Galaxy S26 FE!

Отзывы о товаре Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Light Green CAU




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Samsung
Комплектация
Смартфон, кабель Type-C/Type-C, скрепка для извлечения SIM-карт
Линейка
Samsung Galaxy S26 FE
Цвет
зеленый
Материал корпуса
алюминий
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Samsung Exynos 2500
Частота процессора, МГц
3300
Развернуть
Количество ядер
10
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
50+12+8 Мпикс
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
**Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8+256Gb, зелёный (SM-S741BLGCCAU)** Погрузитесь в мир передовых технологий с Samsung Galaxy S26 FE! Этот смартфон — идеальное сочетание стиля и высокой производительности. **Почему стоит выбрать Samsung Galaxy S26 FE?** * **Мощный процессор Samsung Exynos 2500:** наслаждайтесь быстрой и плавной работой устройства. * **Яркий и чёткий дисплей:** Dynamic AMOLED с разрешением 2340 x 1080 и диагональю 6,7 дюйма подарит вам незабываемые впечатления от просмотра контента. * **Плавность и отзывчивость:** частота обновления экрана 120 Гц обеспечивает плавность изображения в играх и при прокрутке страниц. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** 256 ГБ встроенной памяти и 8 ГБ оперативной памяти позволят хранить множество приложений, фото и видео. * **Безопасность и удобство:** сканер отпечатков пальцев поможет защитить ваши данные, а поддержка NFC упростит бесконтактные платежи. * **Долгое время работы:** ёмкость аккумулятора 4900 мАч обеспечит продолжительное использование без частой подзарядки. * **Универсальность и удобство:** поддержка двух SIM-карт, проводной интерфейс USB Type-C, а также возможность быстрой и беспроводной зарядки. **Дополнительные преимущества:** * три тыловые камеры для качественных снимков; * класс пылевлагозащиты IP68 — устройство защищено от пыли и воды; * поддержка Wi-Fi 802.11ax и Bluetooth 5.4 для стабильного подключения к другим устройствам; * стильный зелёный корпус из стекла. Не упустите шанс стать обладателем современного и функционального смартфона Samsung Galaxy S26 FE!
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Доставка
Отзывы


Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Light Green CAU - стоимость товара 63500 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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