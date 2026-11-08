Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256Gb (SM-S741BZKCCAU) Black
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Характеристики
Описание товара Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256Gb (SM-S741BZKCCAU) Black
**Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8+256Gb, чёрный (SM-S741BZKCCAU)** Откройте для себя мир передовых технологий с Samsung Galaxy S26 FE! Этот смартфон создан для тех, кто ценит высокую производительность, стильный дизайн и широкие возможности. **Почему стоит выбрать Samsung Galaxy S26 FE?** * **Мощный процессор Samsung Exynos 2500** — обеспечивает быструю и плавную работу даже самых требовательных приложений. * **Яркий и чёткий дисплей** — Dynamic AMOLED с диагональю 6,7 дюйма и разрешением 2340 x 1080 пикселей подарит вам незабываемые впечатления от просмотра контента. * **Плавность и отзывчивость** — частота обновления экрана 120 Гц делает изображение максимально плавным. * **Достаточно места для всех ваших файлов** — 256 ГБ встроенной памяти и 8 ГБ оперативной памяти позволят хранить множество приложений, фото и видео. * **Три тыловые камеры** — делайте потрясающие снимки в любых условиях. * **Защита от воды и пыли** — класс пылевлагозащиты IP68 позволяет не бояться дождя или случайного попадания влаги. * **Удобство и безопасность** — сканер отпечатков пальцев и поддержка NFC для быстрой и безопасной оплаты. **Дополнительные преимущества:** * поддержка беспроводной и быстрой зарядки; * два слота для SIM-карт; * проводной интерфейс USB Type-C; * современный стандарт Wi-Fi 802.11ax; * Bluetooth 5.4 для стабильного соединения с другими устройствами; * ёмкий аккумулятор на 4900 мАч. Стильный чёрный корпус из стекла и моноблочная конструкция делают Samsung Galaxy S26 FE не только мощным, но и эстетически привлекательным устройством. Выберите Samsung Galaxy S26 FE — выберите будущее уже сегодня!
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