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Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Black CAU купить с доставкой в Москве
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Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Black CAU

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Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Black CAU - фото 1
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Black CAU - фото 2
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Black CAU - фото 3
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Black CAU - фото 4
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Black CAU - фото 5
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Black CAU - фото 6
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Black CAU - фото 7
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Black CAU - фото 8
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Black CAU - фото 9
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Black CAU - фото 10
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Black CAU - фото 11
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Black CAU - фото 12
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Black CAU - фото 13
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Black CAU - фото 14
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Black CAU - фото 15
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Black CAU - фото 16
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Black CAU - фото 17
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Black CAU - фото 18
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Black CAU - фото 19
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Black CAU - фото 20
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Black CAU - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Samsung Galaxy S26 FE
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Процессор
Samsung Exynos 2500
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Black CAU - фото 1
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Black CAU - фото 2
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Black CAU - фото 3
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Black CAU - фото 4
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Black CAU - фото 5
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Black CAU - фото 6
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Black CAU - фото 7
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Black CAU - фото 8
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Black CAU - фото 9
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Black CAU - фото 10
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Black CAU - фото 11
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Black CAU - фото 12
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Black CAU - фото 13
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Black CAU - фото 14
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Black CAU - фото 15
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Black CAU - фото 16
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Black CAU - фото 17
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Black CAU - фото 18
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Black CAU - фото 19
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Black CAU - фото 20
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Black CAU - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
63 500 руб. 
Начислим 1016 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751778
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Black CAU
63 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Комплектация
Смартфон, кабель Type-C/Type-C, скрепка для извлечения SIM-карт
Линейка
Samsung Galaxy S26 FE
Цвет
черный
Материал корпуса
алюминий
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Samsung Exynos 2500
Частота процессора, МГц
3300
Количество ядер
10
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
50+12+8 Мпикс
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х3
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Black CAU

**Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8+256Gb, чёрный (SM-S741BZKCCAU)** Откройте для себя мир передовых технологий с Samsung Galaxy S26 FE! Этот смартфон создан для тех, кто ценит высокую производительность, стильный дизайн и широкие возможности. **Почему стоит выбрать Samsung Galaxy S26 FE?** * **Мощный процессор Samsung Exynos 2500** — обеспечивает быструю и плавную работу даже самых требовательных приложений. * **Яркий и чёткий дисплей** — Dynamic AMOLED с диагональю 6,7 дюйма и разрешением 2340 x 1080 пикселей подарит вам незабываемые впечатления от просмотра контента. * **Плавность и отзывчивость** — частота обновления экрана 120 Гц делает изображение максимально плавным. * **Достаточно места для всех ваших файлов** — 256 ГБ встроенной памяти и 8 ГБ оперативной памяти позволят хранить множество приложений, фото и видео. * **Три тыловые камеры** — делайте потрясающие снимки в любых условиях. * **Защита от воды и пыли** — класс пылевлагозащиты IP68 позволяет не бояться дождя или случайного попадания влаги. * **Удобство и безопасность** — сканер отпечатков пальцев и поддержка NFC для быстрой и безопасной оплаты. **Дополнительные преимущества:** * поддержка беспроводной и быстрой зарядки; * два слота для SIM-карт; * проводной интерфейс USB Type-C; * современный стандарт Wi-Fi 802.11ax; * Bluetooth 5.4 для стабильного соединения с другими устройствами; * ёмкий аккумулятор на 4900 мАч. Стильный чёрный корпус из стекла и моноблочная конструкция делают Samsung Galaxy S26 FE не только мощным, но и эстетически привлекательным устройством. Выберите Samsung Galaxy S26 FE — выберите будущее уже сегодня!

Отзывы о товаре Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Black CAU




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Характеристики
Бренд
Samsung
Комплектация
Смартфон, кабель Type-C/Type-C, скрепка для извлечения SIM-карт
Линейка
Samsung Galaxy S26 FE
Цвет
черный
Материал корпуса
алюминий
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Samsung Exynos 2500
Частота процессора, МГц
3300
Развернуть
Количество ядер
10
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
50+12+8 Мпикс
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
**Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8+256Gb, чёрный (SM-S741BZKCCAU)** Откройте для себя мир передовых технологий с Samsung Galaxy S26 FE! Этот смартфон создан для тех, кто ценит высокую производительность, стильный дизайн и широкие возможности. **Почему стоит выбрать Samsung Galaxy S26 FE?** * **Мощный процессор Samsung Exynos 2500** — обеспечивает быструю и плавную работу даже самых требовательных приложений. * **Яркий и чёткий дисплей** — Dynamic AMOLED с диагональю 6,7 дюйма и разрешением 2340 x 1080 пикселей подарит вам незабываемые впечатления от просмотра контента. * **Плавность и отзывчивость** — частота обновления экрана 120 Гц делает изображение максимально плавным. * **Достаточно места для всех ваших файлов** — 256 ГБ встроенной памяти и 8 ГБ оперативной памяти позволят хранить множество приложений, фото и видео. * **Три тыловые камеры** — делайте потрясающие снимки в любых условиях. * **Защита от воды и пыли** — класс пылевлагозащиты IP68 позволяет не бояться дождя или случайного попадания влаги. * **Удобство и безопасность** — сканер отпечатков пальцев и поддержка NFC для быстрой и безопасной оплаты. **Дополнительные преимущества:** * поддержка беспроводной и быстрой зарядки; * два слота для SIM-карт; * проводной интерфейс USB Type-C; * современный стандарт Wi-Fi 802.11ax; * Bluetooth 5.4 для стабильного соединения с другими устройствами; * ёмкий аккумулятор на 4900 мАч. Стильный чёрный корпус из стекла и моноблочная конструкция делают Samsung Galaxy S26 FE не только мощным, но и эстетически привлекательным устройством. Выберите Samsung Galaxy S26 FE — выберите будущее уже сегодня!
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Отзывы


Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Black CAU - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 63500 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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