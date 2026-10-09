Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED с Алисой 43" YNDX-00078B
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Характеристики
Описание товара Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED с Алисой 43" YNDX-00078B
43" (108 см) Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED YNDX-00078 с черным корпусом оснащается дисплеем на основе матрицы QLED с диагональю 108 см и поддержкой разрешения изображения 3840x2160 (4K UltraHD). Экран ТВ отличается высокой яркостью и поддержкой передачи до 1.07 млрд. цветовых оттенков благодаря широкому цветовому охвату DCI-P3 93%. Модель работает на платформе YaOS X и получает поддержку голосового ассистента Алиса для выбора функций, поиска в Интернете, запуска приложений без помощи пульта ДУ, только голосовыми командами. Телевизор для дома Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED YNDX-00078 воспроизводит объемный звук по технологии Dolby Audio через встроенные динамики суммарной мощностью 20 Вт с поддержкой фирменной технологии улучшения звука Yandex AQ. Устройство улучшает качество изображения благодаря функции Yandex PQ и допускает интеграцию в систему умного дома на основе протокола обмена данными Matter.
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