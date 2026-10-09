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Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED с Алисой 43" YNDX-00078B купить с доставкой в Москве
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Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED с Алисой 43" YNDX-00078B

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Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED с Алисой 43&quot; YNDX-00078B - фото 1
Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED с Алисой 43&quot; YNDX-00078B - фото 2
Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED с Алисой 43&quot; YNDX-00078B - фото 3
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Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED с Алисой 43&quot; YNDX-00078B - фото 5
Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED с Алисой 43&quot; YNDX-00078B - фото 6
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Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED с Алисой 43&quot; YNDX-00078B - фото 8
Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED с Алисой 43&quot; YNDX-00078B - фото 9
Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED с Алисой 43&quot; YNDX-00078B - фото 10
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Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED с Алисой 43&quot; YNDX-00078B - фото 12
Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED с Алисой 43&quot; YNDX-00078B - фото 13
Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED с Алисой 43&quot; YNDX-00078B - фото 14
Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED с Алисой 43&quot; YNDX-00078B - фото 15
Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED с Алисой 43&quot; YNDX-00078B - фото 16
Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED с Алисой 43&quot; YNDX-00078B - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
YaOS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED с Алисой 43&quot; YNDX-00078B - фото 1
  • Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED с Алисой 43&quot; YNDX-00078B - фото 2
  • Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED с Алисой 43&quot; YNDX-00078B - фото 3
  • Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED с Алисой 43&quot; YNDX-00078B - фото 4
  • Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED с Алисой 43&quot; YNDX-00078B - фото 5
  • Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED с Алисой 43&quot; YNDX-00078B - фото 6
  • Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED с Алисой 43&quot; YNDX-00078B - фото 7
  • Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED с Алисой 43&quot; YNDX-00078B - фото 8
  • Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED с Алисой 43&quot; YNDX-00078B - фото 9
  • Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED с Алисой 43&quot; YNDX-00078B - фото 10
  • Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED с Алисой 43&quot; YNDX-00078B - фото 11
  • Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED с Алисой 43&quot; YNDX-00078B - фото 12
  • Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED с Алисой 43&quot; YNDX-00078B - фото 13
  • Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED с Алисой 43&quot; YNDX-00078B - фото 14
  • Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED с Алисой 43&quot; YNDX-00078B - фото 15
  • Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED с Алисой 43&quot; YNDX-00078B - фото 16
  • Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED с Алисой 43&quot; YNDX-00078B - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 980 руб. 
Начислим 592 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751773
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED с Алисой 43" YNDX-00078B
36 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Яндекс
Год выпуска
2025
Комплектация
документация, кабель питания, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
108
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
YaOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, RJ-45 (LAN), S/PDIF (оптический), USB, аудиовыход 3.5 мм
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x300
Энергопотребление при работе, Вт
105
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.06х0.62х0.13
Вес, кг.
8.6

Описание товара Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED с Алисой 43" YNDX-00078B

43" (108 см) Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED YNDX-00078 с черным корпусом оснащается дисплеем на основе матрицы QLED с диагональю 108 см и поддержкой разрешения изображения 3840x2160 (4K UltraHD). Экран ТВ отличается высокой яркостью и поддержкой передачи до 1.07 млрд. цветовых оттенков благодаря широкому цветовому охвату DCI-P3 93%. Модель работает на платформе YaOS X и получает поддержку голосового ассистента Алиса для выбора функций, поиска в Интернете, запуска приложений без помощи пульта ДУ, только голосовыми командами. Телевизор для дома Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED YNDX-00078 воспроизводит объемный звук по технологии Dolby Audio через встроенные динамики суммарной мощностью 20 Вт с поддержкой фирменной технологии улучшения звука Yandex AQ. Устройство улучшает качество изображения благодаря функции Yandex PQ и допускает интеграцию в систему умного дома на основе протокола обмена данными Matter.

Отзывы о товаре Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED с Алисой 43" YNDX-00078B




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Характеристики
Бренд
Яндекс
Год выпуска
2025
Комплектация
документация, кабель питания, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
108
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
YaOS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, RJ-45 (LAN), S/PDIF (оптический), USB, аудиовыход 3.5 мм
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x300
Энергопотребление при работе, Вт
105
Страна производитель
Беларусь
Описание
43" (108 см) Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED YNDX-00078 с черным корпусом оснащается дисплеем на основе матрицы QLED с диагональю 108 см и поддержкой разрешения изображения 3840x2160 (4K UltraHD). Экран ТВ отличается высокой яркостью и поддержкой передачи до 1.07 млрд. цветовых оттенков благодаря широкому цветовому охвату DCI-P3 93%. Модель работает на платформе YaOS X и получает поддержку голосового ассистента Алиса для выбора функций, поиска в Интернете, запуска приложений без помощи пульта ДУ, только голосовыми командами. Телевизор для дома Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED YNDX-00078 воспроизводит объемный звук по технологии Dolby Audio через встроенные динамики суммарной мощностью 20 Вт с поддержкой фирменной технологии улучшения звука Yandex AQ. Устройство улучшает качество изображения благодаря функции Yandex PQ и допускает интеграцию в систему умного дома на основе протокола обмена данными Matter.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED с Алисой 43" YNDX-00078B - по цене 36980 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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