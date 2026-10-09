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Моноблок Acer Aspire C27B-GKRK/27"FHD IPS 120Hz/AMD Ryzen 5 330 AI/16GB DDR5/SSD 512GB/kb&m/Eshell/1 купить с доставкой в Москве
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Моноблок Acer Aspire C27B-GKRK/27"FHD IPS 120Hz/AMD Ryzen 5 330 AI/16GB DDR5/SSD 512GB/kb&m/Eshell/1

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
79 090 руб. 
Начислим 1266 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751767
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Моноблок Acer Aspire C27B-GKRK/27"FHD IPS 120Hz/AMD Ryzen 5 330 AI/16GB DDR5/SSD 512GB/kb&m/Eshell/1
79 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Размеры в упаковке, см
69х54х14
Вес, кг.
7.95

Описание товара Моноблок Acer Aspire C27B-GKRK/27"FHD IPS 120Hz/AMD Ryzen 5 330 AI/16GB DDR5/SSD 512GB/kb&m/Eshell/1

Моноблок Acer Aspire C27B-GKRK/27"FHD IPS 120Hz/AMD Ryzen 5 330 AI/16GB DDR5/SSD 512GB/kb&m/Eshell/1

Отзывы о товаре Моноблок Acer Aspire C27B-GKRK/27"FHD IPS 120Hz/AMD Ryzen 5 330 AI/16GB DDR5/SSD 512GB/kb&m/Eshell/1




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Характеристики
Бренд
Acer
Описание
Моноблок Acer Aspire C27B-GKRK/27"FHD IPS 120Hz/AMD Ryzen 5 330 AI/16GB DDR5/SSD 512GB/kb&m/Eshell/1
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Моноблок Acer Aspire C27B-GKRK/27"FHD IPS 120Hz/AMD Ryzen 5 330 AI/16GB DDR5/SSD 512GB/kb&m/Eshell/1 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 79090 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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