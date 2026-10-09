Коммерческий телевизор Philips 75BFL2214/12 75", 16/7, 4K, 400 кд/м2, CMND
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Год выпуска
2022
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Технология экрана
IPS LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 060 руб.
В наличии
Код товара: 751764
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270 060 руб.
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Характеристики
Бренд
Год выпуска
2022
Комплектация
- пульт ДУ- батарейки для пульта ДУ (2xAAA)- кабель питания- адаптер RJ48 – DB9- документация
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Диагональ экрана, см
190.5
Технология экрана
IPS LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB, антенный вход IEC75
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
600x400
Энергопотребление при работе, Вт
105
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.88х1.1х0.19
Вес, кг.
39
Описание товара Коммерческий телевизор Philips 75BFL2214/12 75", 16/7, 4K, 400 кд/м2, CMND
Повысьте производительность. Монитор Philips B-Line легко интегрируется с корпоративными системами и обеспечивает эффективное управление. Встроенный Chromecast обеспечивает плавность презентаций и моментальную отправку медиафайлов в беспроводном режиме с устройств Windows, Apple и Android™.
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Бренд
Год выпуска
2022
Комплектация
- пульт ДУ- батарейки для пульта ДУ (2xAAA)- кабель питания- адаптер RJ48 – DB9- документация
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Диагональ экрана, см
190.5
Технология экрана
IPS LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB, антенный вход IEC75
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
600x400
Энергопотребление при работе, Вт
105
Страна производитель
Китай
Повысьте производительность. Монитор Philips B-Line легко интегрируется с корпоративными системами и обеспечивает эффективное управление. Встроенный Chromecast обеспечивает плавность презентаций и моментальную отправку медиафайлов в беспроводном режиме с устройств Windows, Apple и Android™.
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Коммерческий телевизор Philips 75BFL2214/12 75", 16/7, 4K, 400 кд/м2, CMND - стоимость товара 270060 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Коммерческий телевизор Philips 75BFL2214/12 75", 16/7, 4K, 400 кд/м2, CMND