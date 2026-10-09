Коммерческий телевизор Philips 65BFL2214/12 65", 16/7, 4K, 350 кд/м2, CMND
Оригинальный товар
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Характеристики
Год выпуска
2022
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Технология экрана
IPS LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
192 250 руб.
В наличии
Код товара: 751763
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192 250 руб.
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Характеристики
Бренд
Год выпуска
2022
Комплектация
- пульт ДУ- батарейки для пульта ДУ (2xAAA)- кабель питания- адаптер RJ48 – DB9- документация
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165.1
Технология экрана
IPS LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI (3), USB (2), антенный вход IEC75; аудиовход отсутствует
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
87
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.6х0.99х0.17
Вес, кг.
26.7
Описание товара Коммерческий телевизор Philips 65BFL2214/12 65", 16/7, 4K, 350 кд/м2, CMND
Повысьте производительность. Монитор Philips B-Line легко интегрируется с корпоративными системами и обеспечивает эффективное управление. Встроенный Chromecast обеспечивает плавность презентаций и моментальную отправку медиафайлов в беспроводном режиме с устройств Windows, Apple и Android™.
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Бренд
Год выпуска
2022
Комплектация
- пульт ДУ- батарейки для пульта ДУ (2xAAA)- кабель питания- адаптер RJ48 – DB9- документация
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165.1
Технология экрана
IPS LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI (3), USB (2), антенный вход IEC75; аудиовход отсутствует
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
87
Страна производитель
Китай
Повысьте производительность. Монитор Philips B-Line легко интегрируется с корпоративными системами и обеспечивает эффективное управление. Встроенный Chromecast обеспечивает плавность презентаций и моментальную отправку медиафайлов в беспроводном режиме с устройств Windows, Apple и Android™.
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Коммерческий телевизор Philips 65BFL2214/12 65", 16/7, 4K, 350 кд/м2, CMND - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 192250 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Коммерческий телевизор Philips 65BFL2214/12 65", 16/7, 4K, 350 кд/м2, CMND