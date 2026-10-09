Коммерческий телевизор Philips 50BFL2214/12 50", 16/7, 4K, 350 кд/м2, CMND
Оригинальный товар
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Характеристики
Год выпуска
2021
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
110 840 руб.
В наличии
Код товара: 751762
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110 840 руб.
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Характеристики
Бренд
Год выпуска
2021
Комплектация
- пульт ДУ- батарейки для пульта ДУ (2xAAA)- кабель питания- адаптер RJ48 – DB9- документация
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A, RJ-45
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
65
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.24х0.78х0.15
Вес, кг.
15.1
Описание товара Коммерческий телевизор Philips 50BFL2214/12 50", 16/7, 4K, 350 кд/м2, CMND
? Возможность беспроводной трансляции контента с помощью встроенного Chromecast\n? Автоматическое обнаружение горячего подключения HDMI\n? Профессиональные дисплеи Philips на базе Android для удобства использования\n?? Интеграция системы с сертификатом Crestron Connected\n? Встроенное расписание для запуска контента в нужное время\n? Возможность управления целым парком устройств через подключение к сети с помощью CMND & Control
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Бренд
Год выпуска
2021
Комплектация
- пульт ДУ- батарейки для пульта ДУ (2xAAA)- кабель питания- адаптер RJ48 – DB9- документация
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Развернуть
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A, RJ-45
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
65
Страна производитель
Китай
? Возможность беспроводной трансляции контента с помощью встроенного Chromecast\n? Автоматическое обнаружение горячего подключения HDMI\n? Профессиональные дисплеи Philips на базе Android для удобства использования\n?? Интеграция системы с сертификатом Crestron Connected\n? Встроенное расписание для запуска контента в нужное время\n? Возможность управления целым парком устройств через подключение к сети с помощью CMND & Control
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Медиаплееры, Проекторы, экраны, аксессуары, Спутниковое и цифровое ТВ, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
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Коммерческий телевизор Philips 50BFL2214/12 50", 16/7, 4K, 350 кд/м2, CMND - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 110840 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Коммерческий телевизор Philips 50BFL2214/12 50", 16/7, 4K, 350 кд/м2, CMND