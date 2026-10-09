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Гостиничный телевизор Philips 43HFL4518U/12 43", 4K Ultra HD LED, 350 кд/м2, Android, CMND купить с доставкой в Москве
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Гостиничный телевизор Philips 43HFL4518U/12 43", 4K Ultra HD LED, 350 кд/м2, Android, CMND

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Гостиничный телевизор Philips 43HFL4518U/12 43&quot;, 4K Ultra HD LED, 350 кд/м2, Android, CMND
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Год выпуска
2021
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
111 580 руб. 
Начислим 1786 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751757
Доставка в Москве
Загружаем...
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Гостиничный телевизор Philips 43HFL4518U/12 43", 4K Ultra HD LED, 350 кд/м2, Android, CMND
111 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PHILIPS
Год выпуска
2021
Комплектация
Пульт дистанционного управления, подставка / ножки
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
108
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI (3), USB (2), антенный вход (наземное/кабельное ТВ), CI+
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.07х0.65х0.14
Вес, кг.
9.1

Описание товара Гостиничный телевизор Philips 43HFL4518U/12 43", 4K Ultra HD LED, 350 кд/м2, Android, CMND

Этот телевизор для гостиниц предлагает высокое качество изображения и звука. Google Cast™ позволяет легко транслировать на экран выбранный контент, а Android™ и магазин Google Play открывают безграничные возможности.

Отзывы о товаре Гостиничный телевизор Philips 43HFL4518U/12 43", 4K Ultra HD LED, 350 кд/м2, Android, CMND




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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Год выпуска
2021
Комплектация
Пульт дистанционного управления, подставка / ножки
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
108
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
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Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI (3), USB (2), антенный вход (наземное/кабельное ТВ), CI+
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Страна производитель
Китай
Описание
Этот телевизор для гостиниц предлагает высокое качество изображения и звука. Google Cast™ позволяет легко транслировать на экран выбранный контент, а Android™ и магазин Google Play открывают безграничные возможности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гостиничный телевизор Philips 43HFL4518U/12 43", 4K Ultra HD LED, 350 кд/м2, Android, CMND - этот товар вы можете купить по цене 111580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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