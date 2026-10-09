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Бизнес ТВ Samsung BE43FX-M 43", 16/7, FHD, BizTV App, Smart TV, Tizen купить с доставкой в Москве
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Бизнес ТВ Samsung BE43FX-M 43", 16/7, FHD, BizTV App, Smart TV, Tizen

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Бизнес ТВ Samsung BE43FX-M 43&quot;, 16/7, FHD, BizTV App, Smart TV, Tizen - фото 1
Бизнес ТВ Samsung BE43FX-M 43&quot;, 16/7, FHD, BizTV App, Smart TV, Tizen - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Бизнес ТВ Samsung BE43FX-M 43&quot;, 16/7, FHD, BizTV App, Smart TV, Tizen - фото 1
  • Бизнес ТВ Samsung BE43FX-M 43&quot;, 16/7, FHD, BizTV App, Smart TV, Tizen - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
57 860 руб. 
Начислим 926 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751756
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Бизнес ТВ Samsung BE43FX-M 43", 16/7, FHD, BizTV App, Smart TV, Tizen
57 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
109.22
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, м
1.06х0.63х0.12
Вес, кг.
9

Описание товара Бизнес ТВ Samsung BE43FX-M 43", 16/7, FHD, BizTV App, Smart TV, Tizen

Черный телевизор Samsung BE43FX-M с системой защиты от вирусов и взломов Samsung Knox подходит для установки в офисе или конференц-зале. Модель со Smart TV дополнена помощником Bixby для использования голосового поиска в приложениях. Раздел Media Home облегчает поиск презентаций, фото, видео и других файлов с накопителей или локальной сети. ТВ поддерживает управление через мобильное приложение, в том числе функцию Wireless TV On для удаленного включения по Wi-Fi. Разрешения Full HD хватает для получения детальной и красочной картинки на 43-дюймовом экране. Технологии HDR10+, PurColor и Contrast Enhancer усиливают насыщенность и контрастность изображения. Динамики с поддержкой OTS Lite и Object Tracking Sound создают эффект объемного звука. Adaptive Sound в Samsung BE43FX-M выравнивает громкость, чтобы диалоги и сцены со спецэффектами были на одном уровне.

Отзывы о товаре Бизнес ТВ Samsung BE43FX-M 43", 16/7, FHD, BizTV App, Smart TV, Tizen




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Характеристики
Бренд
Samsung
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
109.22
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Развернуть
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Черный телевизор Samsung BE43FX-M с системой защиты от вирусов и взломов Samsung Knox подходит для установки в офисе или конференц-зале. Модель со Smart TV дополнена помощником Bixby для использования голосового поиска в приложениях. Раздел Media Home облегчает поиск презентаций, фото, видео и других файлов с накопителей или локальной сети. ТВ поддерживает управление через мобильное приложение, в том числе функцию Wireless TV On для удаленного включения по Wi-Fi. Разрешения Full HD хватает для получения детальной и красочной картинки на 43-дюймовом экране. Технологии HDR10+, PurColor и Contrast Enhancer усиливают насыщенность и контрастность изображения. Динамики с поддержкой OTS Lite и Object Tracking Sound создают эффект объемного звука. Adaptive Sound в Samsung BE43FX-M выравнивает громкость, чтобы диалоги и сцены со спецэффектами были на одном уровне.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бизнес ТВ Samsung BE43FX-M 43", 16/7, FHD, BizTV App, Smart TV, Tizen - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 57860 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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