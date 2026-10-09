Бизнес ТВ Samsung BE43FX-M 43", 16/7, FHD, BizTV App, Smart TV, Tizen
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Характеристики
Описание товара Бизнес ТВ Samsung BE43FX-M 43", 16/7, FHD, BizTV App, Smart TV, Tizen
Черный телевизор Samsung BE43FX-M с системой защиты от вирусов и взломов Samsung Knox подходит для установки в офисе или конференц-зале. Модель со Smart TV дополнена помощником Bixby для использования голосового поиска в приложениях. Раздел Media Home облегчает поиск презентаций, фото, видео и других файлов с накопителей или локальной сети. ТВ поддерживает управление через мобильное приложение, в том числе функцию Wireless TV On для удаленного включения по Wi-Fi. Разрешения Full HD хватает для получения детальной и красочной картинки на 43-дюймовом экране. Технологии HDR10+, PurColor и Contrast Enhancer усиливают насыщенность и контрастность изображения. Динамики с поддержкой OTS Lite и Object Tracking Sound создают эффект объемного звука. Adaptive Sound в Samsung BE43FX-M выравнивает громкость, чтобы диалоги и сцены со спецэффектами были на одном уровне.
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