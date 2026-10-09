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Аккумулятор Metabo LiHD 12В 4.0 A/ч 625349000 купить с доставкой в Москве
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Аккумулятор Metabo LiHD 12В 4.0 A/ч 625349000

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 450 руб. 
Начислим 40 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751755
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Аккумулятор Metabo LiHD 12В 4.0 A/ч 625349000
2 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
metabo
Размеры в упаковке, см
11х9х5
Вес, г.
370

Описание товара Аккумулятор Metabo LiHD 12В 4.0 A/ч 625349000

Аккумулятор Metabo LiHD 12В 4.0 A/ч 625349000



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Отзывы о товаре Аккумулятор Metabo LiHD 12В 4.0 A/ч 625349000




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Характеристики
Бренд
metabo
Описание
Аккумулятор Metabo LiHD 12В 4.0 A/ч 625349000


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аккумулятор Metabo LiHD 12В 4.0 A/ч 625349000 - купить по цене 2450 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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