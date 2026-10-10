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Уцененный товар Конвектор электрический DENZEL 98123, OptiPrime-2000, Wi-Fi, тачскрин, цифровой термостат, 2000 Вт уцененный купить с доставкой в Москве, 751754
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Уцененный товар Конвектор электрический DENZEL 98123, OptiPrime-2000, Wi-Fi, тачскрин, цифровой термостат, 2000 Вт уцененный, 751754

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Уценка
Конвектор электрический DENZEL 98123, OptiPrime-2000, Wi-Fi, тачскрин, цифровой термостат, 2000 Вт уцененный - фото 1
Уценка
Конвектор электрический DENZEL 98123, OptiPrime-2000, Wi-Fi, тачскрин, цифровой термостат, 2000 Вт уцененный - фото 2
Уценка
Конвектор электрический DENZEL 98123, OptiPrime-2000, Wi-Fi, тачскрин, цифровой термостат, 2000 Вт уцененный - фото 3
Уценка
Конвектор электрический DENZEL 98123, OptiPrime-2000, Wi-Fi, тачскрин, цифровой термостат, 2000 Вт уцененный - фото 4
Уценка
Конвектор электрический DENZEL 98123, OptiPrime-2000, Wi-Fi, тачскрин, цифровой термостат, 2000 Вт уцененный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
  • Конвектор электрический DENZEL 98123, OptiPrime-2000, Wi-Fi, тачскрин, цифровой термостат, 2000 Вт уцененный - фото 1
  • Конвектор электрический DENZEL 98123, OptiPrime-2000, Wi-Fi, тачскрин, цифровой термостат, 2000 Вт уцененный - фото 2
  • Конвектор электрический DENZEL 98123, OptiPrime-2000, Wi-Fi, тачскрин, цифровой термостат, 2000 Вт уцененный - фото 3
  • Конвектор электрический DENZEL 98123, OptiPrime-2000, Wi-Fi, тачскрин, цифровой термостат, 2000 Вт уцененный - фото 4
  • Конвектор электрический DENZEL 98123, OptiPrime-2000, Wi-Fi, тачскрин, цифровой термостат, 2000 Вт уцененный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%
7 780 руб.  8 640 руб. 
В наличии
Код товара: 751754
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Конвектор электрический DENZEL 98123, OptiPrime-2000, Wi-Fi, тачскрин, цифровой термостат, 2000 Вт уцененный
7 780 руб. -10%
8 640 руб.
  • Гарантия производителя: 3 месяца
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Комплектация
Конвектор - 1 штПульт ДУ - 1 штОпора - 2 штНастенное крепление - 1 штКомплект крепежа - 1 штРуководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1 штПульт ДУ - 1 шт
Мощность обогрева
2000
Напряжение
230 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип установки
напольный, настенный, напольный/настенный
Длина провода, м
1.5
С пультом управления
Да
Рекомендуемая площадь обогрева
25
Влагозащита
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
94х52х16
Вес, кг.
9.8

Описание товара Уцененный товар Конвектор электрический DENZEL 98123, OptiPrime-2000, Wi-Fi, тачскрин, цифровой термостат, 2000 Вт уцененный

Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, документы , конвектор , ножки , пульт Причина уценки : вмятина на задней стенке

Отзывы о товаре Уцененный товар Конвектор электрический DENZEL 98123, OptiPrime-2000, Wi-Fi, тачскрин, цифровой термостат, 2000 Вт уцененный




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Комплектация
Конвектор - 1 штПульт ДУ - 1 штОпора - 2 штНастенное крепление - 1 штКомплект крепежа - 1 штРуководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1 штПульт ДУ - 1 шт
Мощность обогрева
2000
Напряжение
230 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип установки
напольный, настенный, напольный/настенный
Длина провода, м
1.5
С пультом управления
Да
Рекомендуемая площадь обогрева
25
Влагозащита
Да
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Страна производитель
Китай
Описание
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, документы , конвектор , ножки , пульт Причина уценки : вмятина на задней стенке
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Конвектор электрический DENZEL 98123, OptiPrime-2000, Wi-Fi, тачскрин, цифровой термостат, 2000 Вт уцененный - купить по цене 7780 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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