Уцененный товар Конвектор электрический DENZEL 98123, OptiPrime-2000, Wi-Fi, тачскрин, цифровой термостат, 2000 Вт уцененный, 751754
Оригинальный товар
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Состояние товара:Новый
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%7 780 руб. 8 640 руб.
В наличии
Код товара: 751754
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7 780 руб. -10%
8 640 руб.
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Характеристики
Бренд
Комплектация
Конвектор - 1 штПульт ДУ - 1 штОпора - 2 штНастенное крепление - 1 штКомплект крепежа - 1 штРуководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1 штПульт ДУ - 1 шт
Мощность обогрева
2000
Напряжение
230 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип установки
напольный, настенный, напольный/настенный
Длина провода, м
1.5
С пультом управления
Да
Рекомендуемая площадь обогрева
25
Влагозащита
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
94х52х16
Вес, кг.
9.8
Описание товара Уцененный товар Конвектор электрический DENZEL 98123, OptiPrime-2000, Wi-Fi, тачскрин, цифровой термостат, 2000 Вт уцененный
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, документы , конвектор , ножки , пульт Причина уценки : вмятина на задней стенке
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
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Бренд
Комплектация
Конвектор - 1 штПульт ДУ - 1 штОпора - 2 штНастенное крепление - 1 штКомплект крепежа - 1 штРуководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1 штПульт ДУ - 1 шт
Мощность обогрева
2000
Напряжение
230 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип установки
напольный, настенный, напольный/настенный
Длина провода, м
1.5
С пультом управления
Да
Рекомендуемая площадь обогрева
25
Влагозащита
Да
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Страна производитель
Китай
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, документы , конвектор , ножки , пульт Причина уценки : вмятина на задней стенке
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Уцененный товар Конвектор электрический DENZEL 98123, OptiPrime-2000, Wi-Fi, тачскрин, цифровой термостат, 2000 Вт уцененный - купить по цене 7780 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Уцененный товар Конвектор электрический DENZEL 98123, OptiPrime-2000, Wi-Fi, тачскрин, цифровой термостат, 2000 Вт уцененный