Насосная станция WPS1200-50S, 1200 Вт, напор 45 м, 5000 л/ч, ресивер 50 л, нержавейка// Denzel
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Характеристики
Описание товара Насосная станция WPS1200-50S, 1200 Вт, напор 45 м, 5000 л/ч, ресивер 50 л, нержавейка// Denzel
Насосная станция Denzel WPS1200-50S 99104 мощностью 1200 Вт перекачивает 5000 л чистой воды в час и обеспечивает напор до 45 м. Забор воды осуществляется с глубины до 8 м из колодцев, скважин или других источников. Станция позволяет организовать систему бытового водоснабжения на даче, подходит для осушения водоемов, бассейнов, подвалов, наполнения емкостей водой и организации поливочной системы.
Вода накапливается в гидроаккумуляторе объемом 50 литров — это позволяет сократить количество запусков станции и продлить срок ее службы, а также снизить потребление электроэнергии. Встроенный эжектор обеспечивает возможность самовсасывания.
Преимущества
- Увеличенная производительность — новая конструкция помпы способна перекачивать до 5000 л/ч.
- Надежность — корпус насосной части из нержавеющей стали, крыльчатка из износостойкого полипропилена, армированного стекловолокном, и торцевое уплотнение из карбида кремния гарантируют стабильную работу на протяжении всего срока службы.
- Автономность — двигатель автоматически запускается и останавливается в зависимости от давления воды в системе.
- Гибкая настройка реле давления — вы можете отрегулировать значение давления для включения и отключения станции, производитель установил значения 1,5-3 бар.
- Термозащита — двигатель отключается перегреве для предотвращения поломки.
- Долговечность — гидроаккумулятор изготовлен из стали и покрыт порошковой краской для защиты от коррозии, внутренняя мембрана выполнена из прочной резины.
- Контроль рабочих параметров — встроенный манометр позволяет отслеживать давление в системе.
- Защита по стандарту IPX4 — станцию можно устанавливать во влажных помещениях и на улице под навесом.
- Устойчивость — прочные опоры надежно удерживают станцию на месте, при необходимости их можно зафиксировать болтами.
- Встроенный эжектор — станция позволяет забирать воду в режиме самовсасывания, для начала работы достаточно заполн
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Насосная станция Denzel WPS1200-50S 99104 мощностью 1200 Вт перекачивает 5000 л чистой воды в час и обеспечивает напор до 45 м. Забор воды осуществляется с глубины до 8 м из колодцев, скважин или других источников. Станция позволяет организовать систему бытового водоснабжения на даче, подходит для осушения водоемов, бассейнов, подвалов, наполнения емкостей водой и организации поливочной системы.
Вода накапливается в гидроаккумуляторе объемом 50 литров — это позволяет сократить количество запусков станции и продлить срок ее службы, а также снизить потребление электроэнергии. Встроенный эжектор обеспечивает возможность самовсасывания.
Преимущества
- Увеличенная производительность — новая конструкция помпы способна перекачивать до 5000 л/ч.
- Надежность — корпус насосной части из нержавеющей стали, крыльчатка из износостойкого полипропилена, армированного стекловолокном, и торцевое уплотнение из карбида кремния гарантируют стабильную работу на протяжении всего срока службы.
- Автономность — двигатель автоматически запускается и останавливается в зависимости от давления воды в системе.
- Гибкая настройка реле давления — вы можете отрегулировать значение давления для включения и отключения станции, производитель установил значения 1,5-3 бар.
- Термозащита — двигатель отключается перегреве для предотвращения поломки.
- Долговечность — гидроаккумулятор изготовлен из стали и покрыт порошковой краской для защиты от коррозии, внутренняя мембрана выполнена из прочной резины.
- Контроль рабочих параметров — встроенный манометр позволяет отслеживать давление в системе.
- Защита по стандарту IPX4 — станцию можно устанавливать во влажных помещениях и на улице под навесом.
- Устойчивость — прочные опоры надежно удерживают станцию на месте, при необходимости их можно зафиксировать болтами.
- Встроенный эжектор — станция позволяет забирать воду в режиме самовсасывания, для начала работы достаточно заполн
Отзывы о товаре Насосная станция WPS1200-50S, 1200 Вт, напор 45 м, 5000 л/ч, ресивер 50 л, нержавейка// Denzel