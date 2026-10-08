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Насосная станция PS1200-50P, 1200 Вт, напор 45 м, 4500 л/ч, ресивер 50 л, пластик// MTX купить с доставкой в Москве
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Насосная станция PS1200-50P, 1200 Вт, напор 45 м, 4500 л/ч, ресивер 50 л, пластик// MTX

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Насосная станция PS1200-50P, 1200 Вт, напор 45 м, 4500 л/ч, ресивер 50 л, пластик// MTX - фото 1
Насосная станция PS1200-50P, 1200 Вт, напор 45 м, 4500 л/ч, ресивер 50 л, пластик// MTX - фото 2
Насосная станция PS1200-50P, 1200 Вт, напор 45 м, 4500 л/ч, ресивер 50 л, пластик// MTX - фото 3
Насосная станция PS1200-50P, 1200 Вт, напор 45 м, 4500 л/ч, ресивер 50 л, пластик// MTX - фото 4
Насосная станция PS1200-50P, 1200 Вт, напор 45 м, 4500 л/ч, ресивер 50 л, пластик// MTX - фото 5
Насосная станция PS1200-50P, 1200 Вт, напор 45 м, 4500 л/ч, ресивер 50 л, пластик// MTX - фото 6
Насосная станция PS1200-50P, 1200 Вт, напор 45 м, 4500 л/ч, ресивер 50 л, пластик// MTX - фото 7
Насосная станция PS1200-50P, 1200 Вт, напор 45 м, 4500 л/ч, ресивер 50 л, пластик// MTX - фото 8
Насосная станция PS1200-50P, 1200 Вт, напор 45 м, 4500 л/ч, ресивер 50 л, пластик// MTX - фото 9
Насосная станция PS1200-50P, 1200 Вт, напор 45 м, 4500 л/ч, ресивер 50 л, пластик// MTX - фото 10
Насосная станция PS1200-50P, 1200 Вт, напор 45 м, 4500 л/ч, ресивер 50 л, пластик// MTX - фото 11
Насосная станция PS1200-50P, 1200 Вт, напор 45 м, 4500 л/ч, ресивер 50 л, пластик// MTX - фото 12
Насосная станция PS1200-50P, 1200 Вт, напор 45 м, 4500 л/ч, ресивер 50 л, пластик// MTX - фото 13
Насосная станция PS1200-50P, 1200 Вт, напор 45 м, 4500 л/ч, ресивер 50 л, пластик// MTX - фото 14
Насосная станция PS1200-50P, 1200 Вт, напор 45 м, 4500 л/ч, ресивер 50 л, пластик// MTX - фото 15
Насосная станция PS1200-50P, 1200 Вт, напор 45 м, 4500 л/ч, ресивер 50 л, пластик// MTX - фото 16
Насосная станция PS1200-50P, 1200 Вт, напор 45 м, 4500 л/ч, ресивер 50 л, пластик// MTX - фото 17
Насосная станция PS1200-50P, 1200 Вт, напор 45 м, 4500 л/ч, ресивер 50 л, пластик// MTX - фото 18
Насосная станция PS1200-50P, 1200 Вт, напор 45 м, 4500 л/ч, ресивер 50 л, пластик// MTX - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Насосная станция PS1200-50P, 1200 Вт, напор 45 м, 4500 л/ч, ресивер 50 л, пластик// MTX - фото 1
  • Насосная станция PS1200-50P, 1200 Вт, напор 45 м, 4500 л/ч, ресивер 50 л, пластик// MTX - фото 2
  • Насосная станция PS1200-50P, 1200 Вт, напор 45 м, 4500 л/ч, ресивер 50 л, пластик// MTX - фото 3
  • Насосная станция PS1200-50P, 1200 Вт, напор 45 м, 4500 л/ч, ресивер 50 л, пластик// MTX - фото 4
  • Насосная станция PS1200-50P, 1200 Вт, напор 45 м, 4500 л/ч, ресивер 50 л, пластик// MTX - фото 5
  • Насосная станция PS1200-50P, 1200 Вт, напор 45 м, 4500 л/ч, ресивер 50 л, пластик// MTX - фото 6
  • Насосная станция PS1200-50P, 1200 Вт, напор 45 м, 4500 л/ч, ресивер 50 л, пластик// MTX - фото 7
  • Насосная станция PS1200-50P, 1200 Вт, напор 45 м, 4500 л/ч, ресивер 50 л, пластик// MTX - фото 8
  • Насосная станция PS1200-50P, 1200 Вт, напор 45 м, 4500 л/ч, ресивер 50 л, пластик// MTX - фото 9
  • Насосная станция PS1200-50P, 1200 Вт, напор 45 м, 4500 л/ч, ресивер 50 л, пластик// MTX - фото 10
  • Насосная станция PS1200-50P, 1200 Вт, напор 45 м, 4500 л/ч, ресивер 50 л, пластик// MTX - фото 11
  • Насосная станция PS1200-50P, 1200 Вт, напор 45 м, 4500 л/ч, ресивер 50 л, пластик// MTX - фото 12
  • Насосная станция PS1200-50P, 1200 Вт, напор 45 м, 4500 л/ч, ресивер 50 л, пластик// MTX - фото 13
  • Насосная станция PS1200-50P, 1200 Вт, напор 45 м, 4500 л/ч, ресивер 50 л, пластик// MTX - фото 14
  • Насосная станция PS1200-50P, 1200 Вт, напор 45 м, 4500 л/ч, ресивер 50 л, пластик// MTX - фото 15
  • Насосная станция PS1200-50P, 1200 Вт, напор 45 м, 4500 л/ч, ресивер 50 л, пластик// MTX - фото 16
  • Насосная станция PS1200-50P, 1200 Вт, напор 45 м, 4500 л/ч, ресивер 50 л, пластик// MTX - фото 17
  • Насосная станция PS1200-50P, 1200 Вт, напор 45 м, 4500 л/ч, ресивер 50 л, пластик// MTX - фото 18
  • Насосная станция PS1200-50P, 1200 Вт, напор 45 м, 4500 л/ч, ресивер 50 л, пластик// MTX - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 120 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751737
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Насосная станция PS1200-50P, 1200 Вт, напор 45 м, 4500 л/ч, ресивер 50 л, пластик// MTX
10 120 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MTX
Конструкция насосной части
центробежный
Положение установки
горизонтальное
Комплектация
Насосная станция - 1 штРуководство по экслуатации - 1 шт
Мощность, Вт
1200
Пропускная способность, л/час
4500
Объем гидробака, л
50
Материал корпуса насосной части
пластик
Количество эжекторов
1
Максимальная высота всасывания, м
8
Максимальная производительность, м?/ч
4
Минимальная температура жидкости, °C
1
Максимальная температура жидкости, °C
35
Максимальное давление выключения, бар
3
Максимальный диаметр прокачиваемых частиц, мм
1
Максимальный напор насоса, м
45
Длина кабеля, м
1, 20
Минимальная температура окружающей среды, °C
1
Уровень шума, дБ
70
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х62х41
Вес, кг.
15.2

Описание товара Насосная станция PS1200-50P, 1200 Вт, напор 45 м, 4500 л/ч, ресивер 50 л, пластик// MTX

Насосная станция MTX PS1200-50P 99151 мощностью 1200 Вт обеспечивает напор 45 м и поддерживает стабильное давление в системе водоснабжения частного дома. Способна всасывать воду из колодцев, скважин, водоемов глубиной до 8 м. Также используется для организации системы полива, наполнения емкостей, осушения подвалов и бассейнов на загородном участке. Подает воду на 450 м по горизонтали. Производительности 4500 л/ч достаточно, чтобы одновременно пользоваться стиральной и посудомоечной машинами, ванной и мойкой. Гидроаккумулятор объемом 50 л сглаживает гидроудары и защищает насос от частых включений — такое решение продлевает срок службы техники.

Преимущества

  • Встроенный эжектор — забор воды осуществляется самовсасыванием, без полного заполнения всасывающего шланга водой.
  • Эффективность — асинхронный двигатель обеспечивает высокий КПД и требует минимального обслуживания.
  • Надежная автоматика — станция самостоятельно запускается при падении давления ниже допустимого уровня и останавливается, когда оно достигает верхней границы.
  • Гибкий контроль давления 1,5-3 бар — самостоятельно устанавливайте пороги включения и выключения насоса.
  • Контроль рабочих параметров — манометр позволяет отслеживать давление в системе, а также проводить настройку прессостата.
  • Высокий ресурс — пластиковый корпус насосной части отличается прочностью и не подвержен коррозии, крыльчатка из конструкционного полимера PPO устойчива к износу.
  • Защита по стандарту IPX4 — внутренние элементы изолированы от брызг воды, станцию можно устанавливать в подвалах и на улице под навесом.
  • Удобное управление — включение и выключение осуществляются при помощи одной кнопки, закрытой влагозащитным кожухом.
  • Устойчивость — в опорах предусмотрены отверстия для надежной фиксации станции при помощи болтов.
  • Простой уход — для удаления воды из насосной части достаточно открутить сливную пробку.

Отзывы о товаре Насосная станция PS1200-50P, 1200 Вт, напор 45 м, 4500 л/ч, ресивер 50 л, пластик// MTX




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Характеристики
Бренд
MTX
Конструкция насосной части
центробежный
Положение установки
горизонтальное
Комплектация
Насосная станция - 1 штРуководство по экслуатации - 1 шт
Мощность, Вт
1200
Пропускная способность, л/час
4500
Объем гидробака, л
50
Материал корпуса насосной части
пластик
Количество эжекторов
1
Максимальная высота всасывания, м
8
Максимальная производительность, м?/ч
4
Развернуть
Минимальная температура жидкости, °C
1
Максимальная температура жидкости, °C
35
Максимальное давление выключения, бар
3
Максимальный диаметр прокачиваемых частиц, мм
1
Максимальный напор насоса, м
45
Длина кабеля, м
1, 20
Минимальная температура окружающей среды, °C
1
Уровень шума, дБ
70
Страна производитель
Китай
Описание

Насосная станция MTX PS1200-50P 99151 мощностью 1200 Вт обеспечивает напор 45 м и поддерживает стабильное давление в системе водоснабжения частного дома. Способна всасывать воду из колодцев, скважин, водоемов глубиной до 8 м. Также используется для организации системы полива, наполнения емкостей, осушения подвалов и бассейнов на загородном участке. Подает воду на 450 м по горизонтали. Производительности 4500 л/ч достаточно, чтобы одновременно пользоваться стиральной и посудомоечной машинами, ванной и мойкой. Гидроаккумулятор объемом 50 л сглаживает гидроудары и защищает насос от частых включений — такое решение продлевает срок службы техники.

Преимущества

  • Встроенный эжектор — забор воды осуществляется самовсасыванием, без полного заполнения всасывающего шланга водой.
  • Эффективность — асинхронный двигатель обеспечивает высокий КПД и требует минимального обслуживания.
  • Надежная автоматика — станция самостоятельно запускается при падении давления ниже допустимого уровня и останавливается, когда оно достигает верхней границы.
  • Гибкий контроль давления 1,5-3 бар — самостоятельно устанавливайте пороги включения и выключения насоса.
  • Контроль рабочих параметров — манометр позволяет отслеживать давление в системе, а также проводить настройку прессостата.
  • Высокий ресурс — пластиковый корпус насосной части отличается прочностью и не подвержен коррозии, крыльчатка из конструкционного полимера PPO устойчива к износу.
  • Защита по стандарту IPX4 — внутренние элементы изолированы от брызг воды, станцию можно устанавливать в подвалах и на улице под навесом.
  • Удобное управление — включение и выключение осуществляются при помощи одной кнопки, закрытой влагозащитным кожухом.
  • Устойчивость — в опорах предусмотрены отверстия для надежной фиксации станции при помощи болтов.
  • Простой уход — для удаления воды из насосной части достаточно открутить сливную пробку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насосная станция PS1200-50P, 1200 Вт, напор 45 м, 4500 л/ч, ресивер 50 л, пластик// MTX - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 10120 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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