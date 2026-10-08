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Садовый поверхностный насос SP1200S, 1200 Вт, напор 50 м, 4200 л/ч, нержавейка// MTX купить с доставкой в Москве
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Садовый поверхностный насос SP1200S, 1200 Вт, напор 50 м, 4200 л/ч, нержавейка// MTX

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Садовый поверхностный насос SP1200S, 1200 Вт, напор 50 м, 4200 л/ч, нержавейка// MTX - фото 1
Садовый поверхностный насос SP1200S, 1200 Вт, напор 50 м, 4200 л/ч, нержавейка// MTX - фото 2
Садовый поверхностный насос SP1200S, 1200 Вт, напор 50 м, 4200 л/ч, нержавейка// MTX - фото 3
Садовый поверхностный насос SP1200S, 1200 Вт, напор 50 м, 4200 л/ч, нержавейка// MTX - фото 4
Садовый поверхностный насос SP1200S, 1200 Вт, напор 50 м, 4200 л/ч, нержавейка// MTX - фото 5
Садовый поверхностный насос SP1200S, 1200 Вт, напор 50 м, 4200 л/ч, нержавейка// MTX - фото 6
Садовый поверхностный насос SP1200S, 1200 Вт, напор 50 м, 4200 л/ч, нержавейка// MTX - фото 7
Садовый поверхностный насос SP1200S, 1200 Вт, напор 50 м, 4200 л/ч, нержавейка// MTX - фото 8
Садовый поверхностный насос SP1200S, 1200 Вт, напор 50 м, 4200 л/ч, нержавейка// MTX - фото 9
Садовый поверхностный насос SP1200S, 1200 Вт, напор 50 м, 4200 л/ч, нержавейка// MTX - фото 10
Садовый поверхностный насос SP1200S, 1200 Вт, напор 50 м, 4200 л/ч, нержавейка// MTX - фото 11
Садовый поверхностный насос SP1200S, 1200 Вт, напор 50 м, 4200 л/ч, нержавейка// MTX - фото 12
Садовый поверхностный насос SP1200S, 1200 Вт, напор 50 м, 4200 л/ч, нержавейка// MTX - фото 13
Садовый поверхностный насос SP1200S, 1200 Вт, напор 50 м, 4200 л/ч, нержавейка// MTX - фото 14
Садовый поверхностный насос SP1200S, 1200 Вт, напор 50 м, 4200 л/ч, нержавейка// MTX - фото 15
Садовый поверхностный насос SP1200S, 1200 Вт, напор 50 м, 4200 л/ч, нержавейка// MTX - фото 16
Садовый поверхностный насос SP1200S, 1200 Вт, напор 50 м, 4200 л/ч, нержавейка// MTX - фото 17
Садовый поверхностный насос SP1200S, 1200 Вт, напор 50 м, 4200 л/ч, нержавейка// MTX - фото 18
Садовый поверхностный насос SP1200S, 1200 Вт, напор 50 м, 4200 л/ч, нержавейка// MTX - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип насоса
самовсасывающий
Конструкция
центробежный
Мощность
1200
Высота подъема
50
Диаметр разъема соединения
1 "
Качество воды
чистая
  • Садовый поверхностный насос SP1200S, 1200 Вт, напор 50 м, 4200 л/ч, нержавейка// MTX - фото 1
  • Садовый поверхностный насос SP1200S, 1200 Вт, напор 50 м, 4200 л/ч, нержавейка// MTX - фото 2
  • Садовый поверхностный насос SP1200S, 1200 Вт, напор 50 м, 4200 л/ч, нержавейка// MTX - фото 3
  • Садовый поверхностный насос SP1200S, 1200 Вт, напор 50 м, 4200 л/ч, нержавейка// MTX - фото 4
  • Садовый поверхностный насос SP1200S, 1200 Вт, напор 50 м, 4200 л/ч, нержавейка// MTX - фото 5
  • Садовый поверхностный насос SP1200S, 1200 Вт, напор 50 м, 4200 л/ч, нержавейка// MTX - фото 6
  • Садовый поверхностный насос SP1200S, 1200 Вт, напор 50 м, 4200 л/ч, нержавейка// MTX - фото 7
  • Садовый поверхностный насос SP1200S, 1200 Вт, напор 50 м, 4200 л/ч, нержавейка// MTX - фото 8
  • Садовый поверхностный насос SP1200S, 1200 Вт, напор 50 м, 4200 л/ч, нержавейка// MTX - фото 9
  • Садовый поверхностный насос SP1200S, 1200 Вт, напор 50 м, 4200 л/ч, нержавейка// MTX - фото 10
  • Садовый поверхностный насос SP1200S, 1200 Вт, напор 50 м, 4200 л/ч, нержавейка// MTX - фото 11
  • Садовый поверхностный насос SP1200S, 1200 Вт, напор 50 м, 4200 л/ч, нержавейка// MTX - фото 12
  • Садовый поверхностный насос SP1200S, 1200 Вт, напор 50 м, 4200 л/ч, нержавейка// MTX - фото 13
  • Садовый поверхностный насос SP1200S, 1200 Вт, напор 50 м, 4200 л/ч, нержавейка// MTX - фото 14
  • Садовый поверхностный насос SP1200S, 1200 Вт, напор 50 м, 4200 л/ч, нержавейка// MTX - фото 15
  • Садовый поверхностный насос SP1200S, 1200 Вт, напор 50 м, 4200 л/ч, нержавейка// MTX - фото 16
  • Садовый поверхностный насос SP1200S, 1200 Вт, напор 50 м, 4200 л/ч, нержавейка// MTX - фото 17
  • Садовый поверхностный насос SP1200S, 1200 Вт, напор 50 м, 4200 л/ч, нержавейка// MTX - фото 18
  • Садовый поверхностный насос SP1200S, 1200 Вт, напор 50 м, 4200 л/ч, нержавейка// MTX - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб. 
Начислим 84 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751735
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Садовый поверхностный насос SP1200S, 1200 Вт, напор 50 м, 4200 л/ч, нержавейка// MTX
5 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MTX
Тип насоса
самовсасывающий
Конструкция
центробежный
Мощность
1200
Высота подъема
50
Диаметр разъема соединения
1 "
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х26х22
Вес, кг.
7.4

Описание товара Садовый поверхностный насос SP1200S, 1200 Вт, напор 50 м, 4200 л/ч, нержавейка// MTX

Садовый поверхностный насос SP1200S, 1200 Вт, напор 50 м, 4200 л/ч, нержавейка// MTX

Отзывы о товаре Садовый поверхностный насос SP1200S, 1200 Вт, напор 50 м, 4200 л/ч, нержавейка// MTX




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Характеристики
Бренд
MTX
Тип насоса
самовсасывающий
Конструкция
центробежный
Мощность
1200
Высота подъема
50
Диаметр разъема соединения
1 "
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
1
Страна производитель
Китай
Описание
Садовый поверхностный насос SP1200S, 1200 Вт, напор 50 м, 4200 л/ч, нержавейка// MTX
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Садовый поверхностный насос SP1200S, 1200 Вт, напор 50 м, 4200 л/ч, нержавейка// MTX – стоимость товара 5240 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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