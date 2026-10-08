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Дренажный насос для чистой воды СДН500-5, 500 Вт, напор 8 м, 8000 л/ч// Сибртех купить с доставкой в Москве
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Дренажный насос для чистой воды СДН500-5, 500 Вт, напор 8 м, 8000 л/ч// Сибртех

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Дренажный насос для чистой воды СДН500-5, 500 Вт, напор 8 м, 8000 л/ч// Сибртех - фото 1
Дренажный насос для чистой воды СДН500-5, 500 Вт, напор 8 м, 8000 л/ч// Сибртех - фото 2
Дренажный насос для чистой воды СДН500-5, 500 Вт, напор 8 м, 8000 л/ч// Сибртех - фото 3
Дренажный насос для чистой воды СДН500-5, 500 Вт, напор 8 м, 8000 л/ч// Сибртех - фото 4
Дренажный насос для чистой воды СДН500-5, 500 Вт, напор 8 м, 8000 л/ч// Сибртех - фото 5
Дренажный насос для чистой воды СДН500-5, 500 Вт, напор 8 м, 8000 л/ч// Сибртех - фото 6
Дренажный насос для чистой воды СДН500-5, 500 Вт, напор 8 м, 8000 л/ч// Сибртех - фото 7
Дренажный насос для чистой воды СДН500-5, 500 Вт, напор 8 м, 8000 л/ч// Сибртех - фото 8
Дренажный насос для чистой воды СДН500-5, 500 Вт, напор 8 м, 8000 л/ч// Сибртех - фото 9
Дренажный насос для чистой воды СДН500-5, 500 Вт, напор 8 м, 8000 л/ч// Сибртех - фото 10
Дренажный насос для чистой воды СДН500-5, 500 Вт, напор 8 м, 8000 л/ч// Сибртех - фото 11
Дренажный насос для чистой воды СДН500-5, 500 Вт, напор 8 м, 8000 л/ч// Сибртех - фото 12
Дренажный насос для чистой воды СДН500-5, 500 Вт, напор 8 м, 8000 л/ч// Сибртех - фото 13
Дренажный насос для чистой воды СДН500-5, 500 Вт, напор 8 м, 8000 л/ч// Сибртех - фото 14
Дренажный насос для чистой воды СДН500-5, 500 Вт, напор 8 м, 8000 л/ч// Сибртех - фото 15
Дренажный насос для чистой воды СДН500-5, 500 Вт, напор 8 м, 8000 л/ч// Сибртех - фото 16
Дренажный насос для чистой воды СДН500-5, 500 Вт, напор 8 м, 8000 л/ч// Сибртех - фото 17
Дренажный насос для чистой воды СДН500-5, 500 Вт, напор 8 м, 8000 л/ч// Сибртех - фото 18
Дренажный насос для чистой воды СДН500-5, 500 Вт, напор 8 м, 8000 л/ч// Сибртех - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
автоматический
Мощность
500
Высота подъема
8
Глубина погружения
7
Качество воды
чистая
  • Дренажный насос для чистой воды СДН500-5, 500 Вт, напор 8 м, 8000 л/ч// Сибртех - фото 1
  • Дренажный насос для чистой воды СДН500-5, 500 Вт, напор 8 м, 8000 л/ч// Сибртех - фото 2
  • Дренажный насос для чистой воды СДН500-5, 500 Вт, напор 8 м, 8000 л/ч// Сибртех - фото 3
  • Дренажный насос для чистой воды СДН500-5, 500 Вт, напор 8 м, 8000 л/ч// Сибртех - фото 4
  • Дренажный насос для чистой воды СДН500-5, 500 Вт, напор 8 м, 8000 л/ч// Сибртех - фото 5
  • Дренажный насос для чистой воды СДН500-5, 500 Вт, напор 8 м, 8000 л/ч// Сибртех - фото 6
  • Дренажный насос для чистой воды СДН500-5, 500 Вт, напор 8 м, 8000 л/ч// Сибртех - фото 7
  • Дренажный насос для чистой воды СДН500-5, 500 Вт, напор 8 м, 8000 л/ч// Сибртех - фото 8
  • Дренажный насос для чистой воды СДН500-5, 500 Вт, напор 8 м, 8000 л/ч// Сибртех - фото 9
  • Дренажный насос для чистой воды СДН500-5, 500 Вт, напор 8 м, 8000 л/ч// Сибртех - фото 10
  • Дренажный насос для чистой воды СДН500-5, 500 Вт, напор 8 м, 8000 л/ч// Сибртех - фото 11
  • Дренажный насос для чистой воды СДН500-5, 500 Вт, напор 8 м, 8000 л/ч// Сибртех - фото 12
  • Дренажный насос для чистой воды СДН500-5, 500 Вт, напор 8 м, 8000 л/ч// Сибртех - фото 13
  • Дренажный насос для чистой воды СДН500-5, 500 Вт, напор 8 м, 8000 л/ч// Сибртех - фото 14
  • Дренажный насос для чистой воды СДН500-5, 500 Вт, напор 8 м, 8000 л/ч// Сибртех - фото 15
  • Дренажный насос для чистой воды СДН500-5, 500 Вт, напор 8 м, 8000 л/ч// Сибртех - фото 16
  • Дренажный насос для чистой воды СДН500-5, 500 Вт, напор 8 м, 8000 л/ч// Сибртех - фото 17
  • Дренажный насос для чистой воды СДН500-5, 500 Вт, напор 8 м, 8000 л/ч// Сибртех - фото 18
  • Дренажный насос для чистой воды СДН500-5, 500 Вт, напор 8 м, 8000 л/ч// Сибртех - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 450 руб. 
Начислим 40 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751733
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Дренажный насос для чистой воды СДН500-5, 500 Вт, напор 8 м, 8000 л/ч// Сибртех
2 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
автоматический
Мощность
500
Высота подъема
8
Глубина погружения
7
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
5
Ширина, см
22
Высота, см
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х22х16
Вес, кг.
4.2

Описание товара Дренажный насос для чистой воды СДН500-5, 500 Вт, напор 8 м, 8000 л/ч// Сибртех

Дренажный насос для чистой воды СДН500-5, 500 Вт, напор 8 м, 8000 л/ч// Сибртех

Отзывы о товаре Дренажный насос для чистой воды СДН500-5, 500 Вт, напор 8 м, 8000 л/ч// Сибртех




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
автоматический
Мощность
500
Высота подъема
8
Глубина погружения
7
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
5
Ширина, см
22
Развернуть
Высота, см
18
Страна производитель
Китай
Описание
Дренажный насос для чистой воды СДН500-5, 500 Вт, напор 8 м, 8000 л/ч// Сибртех
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дренажный насос для чистой воды СДН500-5, 500 Вт, напор 8 м, 8000 л/ч// Сибртех - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2450 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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