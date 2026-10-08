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Погружной насос высокого давления PH-1100, 1100Вт, подъем 40м, 5500 л/ч// Denzel купить с доставкой в Москве
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Погружной насос высокого давления PH-1100, 1100Вт, подъем 40м, 5500 л/ч// Denzel

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Погружной насос высокого давления PH-1100, 1100Вт, подъем 40м, 5500 л/ч// Denzel - фото 1
Погружной насос высокого давления PH-1100, 1100Вт, подъем 40м, 5500 л/ч// Denzel - фото 2
Погружной насос высокого давления PH-1100, 1100Вт, подъем 40м, 5500 л/ч// Denzel - фото 3
Погружной насос высокого давления PH-1100, 1100Вт, подъем 40м, 5500 л/ч// Denzel - фото 4
Погружной насос высокого давления PH-1100, 1100Вт, подъем 40м, 5500 л/ч// Denzel - фото 5
Погружной насос высокого давления PH-1100, 1100Вт, подъем 40м, 5500 л/ч// Denzel - фото 6
Погружной насос высокого давления PH-1100, 1100Вт, подъем 40м, 5500 л/ч// Denzel - фото 7
Погружной насос высокого давления PH-1100, 1100Вт, подъем 40м, 5500 л/ч// Denzel - фото 8
Погружной насос высокого давления PH-1100, 1100Вт, подъем 40м, 5500 л/ч// Denzel - фото 9
Погружной насос высокого давления PH-1100, 1100Вт, подъем 40м, 5500 л/ч// Denzel - фото 10
Погружной насос высокого давления PH-1100, 1100Вт, подъем 40м, 5500 л/ч// Denzel - фото 11
Погружной насос высокого давления PH-1100, 1100Вт, подъем 40м, 5500 л/ч// Denzel - фото 12
Погружной насос высокого давления PH-1100, 1100Вт, подъем 40м, 5500 л/ч// Denzel - фото 13
Погружной насос высокого давления PH-1100, 1100Вт, подъем 40м, 5500 л/ч// Denzel - фото 14
Погружной насос высокого давления PH-1100, 1100Вт, подъем 40м, 5500 л/ч// Denzel - фото 15
Погружной насос высокого давления PH-1100, 1100Вт, подъем 40м, 5500 л/ч// Denzel - фото 16
Погружной насос высокого давления PH-1100, 1100Вт, подъем 40м, 5500 л/ч// Denzel - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
автоматический
Мощность
1100
Высота подъема
40
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
1 "
Качество воды
чистая
  • Погружной насос высокого давления PH-1100, 1100Вт, подъем 40м, 5500 л/ч// Denzel - фото 1
  • Погружной насос высокого давления PH-1100, 1100Вт, подъем 40м, 5500 л/ч// Denzel - фото 2
  • Погружной насос высокого давления PH-1100, 1100Вт, подъем 40м, 5500 л/ч// Denzel - фото 3
  • Погружной насос высокого давления PH-1100, 1100Вт, подъем 40м, 5500 л/ч// Denzel - фото 4
  • Погружной насос высокого давления PH-1100, 1100Вт, подъем 40м, 5500 л/ч// Denzel - фото 5
  • Погружной насос высокого давления PH-1100, 1100Вт, подъем 40м, 5500 л/ч// Denzel - фото 6
  • Погружной насос высокого давления PH-1100, 1100Вт, подъем 40м, 5500 л/ч// Denzel - фото 7
  • Погружной насос высокого давления PH-1100, 1100Вт, подъем 40м, 5500 л/ч// Denzel - фото 8
  • Погружной насос высокого давления PH-1100, 1100Вт, подъем 40м, 5500 л/ч// Denzel - фото 9
  • Погружной насос высокого давления PH-1100, 1100Вт, подъем 40м, 5500 л/ч// Denzel - фото 10
  • Погружной насос высокого давления PH-1100, 1100Вт, подъем 40м, 5500 л/ч// Denzel - фото 11
  • Погружной насос высокого давления PH-1100, 1100Вт, подъем 40м, 5500 л/ч// Denzel - фото 12
  • Погружной насос высокого давления PH-1100, 1100Вт, подъем 40м, 5500 л/ч// Denzel - фото 13
  • Погружной насос высокого давления PH-1100, 1100Вт, подъем 40м, 5500 л/ч// Denzel - фото 14
  • Погружной насос высокого давления PH-1100, 1100Вт, подъем 40м, 5500 л/ч// Denzel - фото 15
  • Погружной насос высокого давления PH-1100, 1100Вт, подъем 40м, 5500 л/ч// Denzel - фото 16
  • Погружной насос высокого давления PH-1100, 1100Вт, подъем 40м, 5500 л/ч// Denzel - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 270 руб. 
Начислим 165 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751731
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Погружной насос высокого давления PH-1100, 1100Вт, подъем 40м, 5500 л/ч// Denzel
10 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
автоматический
Мощность
1100
Высота подъема
40
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
1 "
Забор воды
верхний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
1
Ширина, см
24
Высота, см
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х23х19
Вес, кг.
9.15

Описание товара Погружной насос высокого давления PH-1100, 1100Вт, подъем 40м, 5500 л/ч// Denzel

Погружной насос Denzel PH-1100 97234 мощностью 1100 Вт и производительностью 5500 л/ч создает напор до 40 м и используется для подачи чистой воды под давлением до 4 бар из резервуара, водоема и колодца, даже если он находится далеко от участка. Позволяет организовать систему орошения и водоснабжения на даче. Скорости работы до 91 л/мин и напора до 40 м достаточно для подачи воды на верхние этажи в несколько точек водоразбора.

Преимущества

  • Надежность — корпус из нержавеющей стали, торцевое уплотнение из карбида кремния, импеллеры из стеклонаполненного пластика и медная обмотка двигателя рассчитаны на длительное использование.
  • Автономная работа — конструкцией предусмотрен поплавковый выключатель, обеспечивающий защиту от сухого хода.
  • Термозащита — двигатель автоматически отключается при перегреве, что предотвращает его поломку.
  • Безопасность — сетевой кабель с проводом заземления предохраняет пользователя от поражения электрическим током.
  • Герметичность — насосу присвоена степень защиты IPX8, а значит, внутренние компоненты надежно защищены от попадания воды.
  • Быстрая подготовка к работе — достаточно прикрепить трос к ручке и опустить насос в колодец вертикально до полного погружения в воду.
  • Компактность — устройство удобно для использования в узких колодцах.
  • Длина кабеля 10 м — насос можно погружать даже в глубокие резервуары и колодцы.
  • Удобная транспортировка и погружение — устройство весит 8,8 кг и снабжено удобной ручкой.
  • Гарантия 3 года — высококачественное исполнение подтверждено производителем.

Отзывы о товаре Погружной насос высокого давления PH-1100, 1100Вт, подъем 40м, 5500 л/ч// Denzel




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
автоматический
Мощность
1100
Высота подъема
40
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
1 "
Забор воды
верхний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
1
Развернуть
Ширина, см
24
Высота, см
18
Страна производитель
Китай
Описание

Погружной насос Denzel PH-1100 97234 мощностью 1100 Вт и производительностью 5500 л/ч создает напор до 40 м и используется для подачи чистой воды под давлением до 4 бар из резервуара, водоема и колодца, даже если он находится далеко от участка. Позволяет организовать систему орошения и водоснабжения на даче. Скорости работы до 91 л/мин и напора до 40 м достаточно для подачи воды на верхние этажи в несколько точек водоразбора.

Преимущества

  • Надежность — корпус из нержавеющей стали, торцевое уплотнение из карбида кремния, импеллеры из стеклонаполненного пластика и медная обмотка двигателя рассчитаны на длительное использование.
  • Автономная работа — конструкцией предусмотрен поплавковый выключатель, обеспечивающий защиту от сухого хода.
  • Термозащита — двигатель автоматически отключается при перегреве, что предотвращает его поломку.
  • Безопасность — сетевой кабель с проводом заземления предохраняет пользователя от поражения электрическим током.
  • Герметичность — насосу присвоена степень защиты IPX8, а значит, внутренние компоненты надежно защищены от попадания воды.
  • Быстрая подготовка к работе — достаточно прикрепить трос к ручке и опустить насос в колодец вертикально до полного погружения в воду.
  • Компактность — устройство удобно для использования в узких колодцах.
  • Длина кабеля 10 м — насос можно погружать даже в глубокие резервуары и колодцы.
  • Удобная транспортировка и погружение — устройство весит 8,8 кг и снабжено удобной ручкой.
  • Гарантия 3 года — высококачественное исполнение подтверждено производителем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Погружной насос высокого давления PH-1100, 1100Вт, подъем 40м, 5500 л/ч// Denzel - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 10270 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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