Погружной насос высокого давления PH-1100, 1100Вт, подъем 40м, 5500 л/ч// Denzel
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Характеристики
Описание товара Погружной насос высокого давления PH-1100, 1100Вт, подъем 40м, 5500 л/ч// Denzel
Погружной насос Denzel PH-1100 97234 мощностью 1100 Вт и производительностью 5500 л/ч создает напор до 40 м и используется для подачи чистой воды под давлением до 4 бар из резервуара, водоема и колодца, даже если он находится далеко от участка. Позволяет организовать систему орошения и водоснабжения на даче. Скорости работы до 91 л/мин и напора до 40 м достаточно для подачи воды на верхние этажи в несколько точек водоразбора.
Преимущества
- Надежность — корпус из нержавеющей стали, торцевое уплотнение из карбида кремния, импеллеры из стеклонаполненного пластика и медная обмотка двигателя рассчитаны на длительное использование.
- Автономная работа — конструкцией предусмотрен поплавковый выключатель, обеспечивающий защиту от сухого хода.
- Термозащита — двигатель автоматически отключается при перегреве, что предотвращает его поломку.
- Безопасность — сетевой кабель с проводом заземления предохраняет пользователя от поражения электрическим током.
- Герметичность — насосу присвоена степень защиты IPX8, а значит, внутренние компоненты надежно защищены от попадания воды.
- Быстрая подготовка к работе — достаточно прикрепить трос к ручке и опустить насос в колодец вертикально до полного погружения в воду.
- Компактность — устройство удобно для использования в узких колодцах.
- Длина кабеля 10 м — насос можно погружать даже в глубокие резервуары и колодцы.
- Удобная транспортировка и погружение — устройство весит 8,8 кг и снабжено удобной ручкой.
- Гарантия 3 года — высококачественное исполнение подтверждено производителем.
Смотрите также: Аксессуары для насосов, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 8 м, 30 м
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Погружной насос Denzel PH-1100 97234 мощностью 1100 Вт и производительностью 5500 л/ч создает напор до 40 м и используется для подачи чистой воды под давлением до 4 бар из резервуара, водоема и колодца, даже если он находится далеко от участка. Позволяет организовать систему орошения и водоснабжения на даче. Скорости работы до 91 л/мин и напора до 40 м достаточно для подачи воды на верхние этажи в несколько точек водоразбора.
Преимущества
- Надежность — корпус из нержавеющей стали, торцевое уплотнение из карбида кремния, импеллеры из стеклонаполненного пластика и медная обмотка двигателя рассчитаны на длительное использование.
- Автономная работа — конструкцией предусмотрен поплавковый выключатель, обеспечивающий защиту от сухого хода.
- Термозащита — двигатель автоматически отключается при перегреве, что предотвращает его поломку.
- Безопасность — сетевой кабель с проводом заземления предохраняет пользователя от поражения электрическим током.
- Герметичность — насосу присвоена степень защиты IPX8, а значит, внутренние компоненты надежно защищены от попадания воды.
- Быстрая подготовка к работе — достаточно прикрепить трос к ручке и опустить насос в колодец вертикально до полного погружения в воду.
- Компактность — устройство удобно для использования в узких колодцах.
- Длина кабеля 10 м — насос можно погружать даже в глубокие резервуары и колодцы.
- Удобная транспортировка и погружение — устройство весит 8,8 кг и снабжено удобной ручкой.
- Гарантия 3 года — высококачественное исполнение подтверждено производителем.
Смотрите также: Аксессуары для насосов, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 8 м, 30 м
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