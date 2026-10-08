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Мойщик окон Karcher WV 2 Universal Care шир.скреб.:280мм пит.:от аккум. белый/желтый купить с доставкой в Москве
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Мойщик окон Karcher WV 2 Universal Care шир.скреб.:280мм пит.:от аккум. белый/желтый

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 990 руб. 
В наличии
Код товара: 751314
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мойщик окон Karcher WV 2 Universal Care шир.скреб.:280мм пит.:от аккум. белый/желтый
4 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Karcher
Вес, кг.
1

Описание товара Мойщик окон Karcher WV 2 Universal Care шир.скреб.:280мм пит.:от аккум. белый/желтый

Мойщик окон Karcher WV 2 Universal Care шир.скреб.:280мм пит.:от аккум. белый/желтый

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Характеристики
Бренд
Karcher
Описание
Мойщик окон Karcher WV 2 Universal Care шир.скреб.:280мм пит.:от аккум. белый/желтый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мойщик окон Karcher WV 2 Universal Care шир.скреб.:280мм пит.:от аккум. белый/желтый - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4990 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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