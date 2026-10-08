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Пароочиститель напольный Karcher EasyFix SC 4 Deluxe 2200Вт белый купить с доставкой в Москве
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Пароочиститель напольный Karcher EasyFix SC 4 Deluxe 2200Вт белый

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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 980 руб. 
В наличии
Код товара: 751307
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пароочиститель напольный Karcher EasyFix SC 4 Deluxe 2200Вт белый
27 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Karcher
Вес, кг.
11.2

Описание товара Пароочиститель напольный Karcher EasyFix SC 4 Deluxe 2200Вт белый

Пароочиститель напольный Karcher EasyFix SC 4 Deluxe 2200Вт белый

Отзывы о товаре Пароочиститель напольный Karcher EasyFix SC 4 Deluxe 2200Вт белый




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Характеристики
Бренд
Karcher
Описание
Пароочиститель напольный Karcher EasyFix SC 4 Deluxe 2200Вт белый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пароочиститель напольный Karcher EasyFix SC 4 Deluxe 2200Вт белый - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 27980 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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