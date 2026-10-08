Швабра паровая Karcher SC 2 Upright AE *EU 1600Вт белый
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Характеристики
Описание товара Швабра паровая Karcher SC 2 Upright AE *EU 1600Вт белый
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА: 2 режима для очистки различных напольных покрытий Выбор оптимального режима при помощи пиктограмм напольных покрытий (деревянных или плиточных). Узкий корпус и шарнирное крепление насадки Шарнир обеспечивает удобную работу человеку любого роста и тщательную очистку благодаря хорошему контакту насадки с полом Работа без перерывов и защита от накипи Вода легко доливается в съемный бачок в любое время, что исключает неоправданные перерывы в работе. Высокоэффективный картридж для защиты от накипи удаляет из заливаемой воды соли жесткости, благодаря чему многократно увеличивается срок службы аппарата. Быстрый нагрев Лишь 30 секунд с момента включения – и аппарат уже готов к работе .Мигание красным цветом сигнализирует о разогреве аппарата, а постоянное зеленое свечение – о его готовности к работе. Насадка для пола EasyFix с шарниром и липучкой для прикрепления салфетки Пластинчатая подошва насадки гарантирует оптимальную очистку любых распространенных в быту твердых напольных покрытий. Система фиксации салфеток для пола липучкой позволяет легко закреплять салфетки и заменять их, не вступая в контакт с грязью. Характеристики: Сертификат испытаний: уничтожение до 99,999 % вирусов* и 99,9 % бактерий** Площадь уборки от 1 заправки (м?): прим. 50 Мощность нагревателя (Вт): 1600 Длина кабеля (м): 5 Время нагрева (мин): 0,5 Объем заливаемой воды (л): 0,4 Параметры электросети (~/В/Гц): 1 / 220 - 240 / 50 - 60 Масса (без принадлежностей) (кг): 2,54 Масса (с упаковкой) (кг): 3.98 Размеры (Д x Ш x В) (мм): 314 x 168 x 1185 Комплектация: Универсальная салфетка для пола EasyFix : 1 шт. Деликатная салфетка для пола EasyFix : 1 шт. Абразивная салфетка для пола EasyFix : 1 шт. Картридж для защиты от накипи Насадка для пола : EasyFix
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