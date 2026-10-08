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Швабра паровая Karcher SC 2 Upright AE *EU 1600Вт белый купить с доставкой в Москве
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Швабра паровая Karcher SC 2 Upright AE *EU 1600Вт белый

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Швабра паровая Karcher SC 2 Upright AE *EU 1600Вт белый - фото 1
Швабра паровая Karcher SC 2 Upright AE *EU 1600Вт белый - фото 2
Швабра паровая Karcher SC 2 Upright AE *EU 1600Вт белый - фото 3
Швабра паровая Karcher SC 2 Upright AE *EU 1600Вт белый - фото 4
Швабра паровая Karcher SC 2 Upright AE *EU 1600Вт белый - фото 5
Швабра паровая Karcher SC 2 Upright AE *EU 1600Вт белый - фото 6
Швабра паровая Karcher SC 2 Upright AE *EU 1600Вт белый - фото 7
Швабра паровая Karcher SC 2 Upright AE *EU 1600Вт белый - фото 8
Швабра паровая Karcher SC 2 Upright AE *EU 1600Вт белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
1600
Цвет
белый
Питание
от сети
Щетки и насадки
Насадка для пола: EasyFix
  • Швабра паровая Karcher SC 2 Upright AE *EU 1600Вт белый - фото 1
  • Швабра паровая Karcher SC 2 Upright AE *EU 1600Вт белый - фото 2
  • Швабра паровая Karcher SC 2 Upright AE *EU 1600Вт белый - фото 3
  • Швабра паровая Karcher SC 2 Upright AE *EU 1600Вт белый - фото 4
  • Швабра паровая Karcher SC 2 Upright AE *EU 1600Вт белый - фото 5
  • Швабра паровая Karcher SC 2 Upright AE *EU 1600Вт белый - фото 6
  • Швабра паровая Karcher SC 2 Upright AE *EU 1600Вт белый - фото 7
  • Швабра паровая Karcher SC 2 Upright AE *EU 1600Вт белый - фото 8
  • Швабра паровая Karcher SC 2 Upright AE *EU 1600Вт белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 450 руб. 
В наличии
Код товара: 751300
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Швабра паровая Karcher SC 2 Upright AE *EU 1600Вт белый
12 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Karcher
Мощность, Вт
1600
Цвет
белый
Время нагрева, сек
30
Длина сетевого шнура
5
Питание
от сети
Щетки и насадки
Насадка для пола: EasyFix
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
8.5

Описание товара Швабра паровая Karcher SC 2 Upright AE *EU 1600Вт белый

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА: 2 режима для очистки различных напольных покрытий Выбор оптимального режима при помощи пиктограмм напольных покрытий (деревянных или плиточных). Узкий корпус и шарнирное крепление насадки Шарнир обеспечивает удобную работу человеку любого роста и тщательную очистку благодаря хорошему контакту насадки с полом Работа без перерывов и защита от накипи Вода легко доливается в съемный бачок в любое время, что исключает неоправданные перерывы в работе. Высокоэффективный картридж для защиты от накипи удаляет из заливаемой воды соли жесткости, благодаря чему многократно увеличивается срок службы аппарата. Быстрый нагрев Лишь 30 секунд с момента включения – и аппарат уже готов к работе .Мигание красным цветом сигнализирует о разогреве аппарата, а постоянное зеленое свечение – о его готовности к работе. Насадка для пола EasyFix с шарниром и липучкой для прикрепления салфетки Пластинчатая подошва насадки гарантирует оптимальную очистку любых распространенных в быту твердых напольных покрытий. Система фиксации салфеток для пола липучкой позволяет легко закреплять салфетки и заменять их, не вступая в контакт с грязью. Характеристики: Сертификат испытаний: уничтожение до 99,999 % вирусов* и 99,9 % бактерий** Площадь уборки от 1 заправки (м?): прим. 50 Мощность нагревателя (Вт): 1600 Длина кабеля (м): 5 Время нагрева (мин): 0,5 Объем заливаемой воды (л): 0,4 Параметры электросети (~/В/Гц): 1 / 220 - 240 / 50 - 60 Масса (без принадлежностей) (кг): 2,54 Масса (с упаковкой) (кг): 3.98 Размеры (Д x Ш x В) (мм): 314 x 168 x 1185 Комплектация: Универсальная салфетка для пола EasyFix : 1 шт. Деликатная салфетка для пола EasyFix : 1 шт. Абразивная салфетка для пола EasyFix : 1 шт. Картридж для защиты от накипи Насадка для пола : EasyFix

Отзывы о товаре Швабра паровая Karcher SC 2 Upright AE *EU 1600Вт белый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Karcher
Мощность, Вт
1600
Цвет
белый
Время нагрева, сек
30
Длина сетевого шнура
5
Питание
от сети
Щетки и насадки
Насадка для пола: EasyFix
Страна производитель
Китай
Описание
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА: 2 режима для очистки различных напольных покрытий Выбор оптимального режима при помощи пиктограмм напольных покрытий (деревянных или плиточных). Узкий корпус и шарнирное крепление насадки Шарнир обеспечивает удобную работу человеку любого роста и тщательную очистку благодаря хорошему контакту насадки с полом Работа без перерывов и защита от накипи Вода легко доливается в съемный бачок в любое время, что исключает неоправданные перерывы в работе. Высокоэффективный картридж для защиты от накипи удаляет из заливаемой воды соли жесткости, благодаря чему многократно увеличивается срок службы аппарата. Быстрый нагрев Лишь 30 секунд с момента включения – и аппарат уже готов к работе .Мигание красным цветом сигнализирует о разогреве аппарата, а постоянное зеленое свечение – о его готовности к работе. Насадка для пола EasyFix с шарниром и липучкой для прикрепления салфетки Пластинчатая подошва насадки гарантирует оптимальную очистку любых распространенных в быту твердых напольных покрытий. Система фиксации салфеток для пола липучкой позволяет легко закреплять салфетки и заменять их, не вступая в контакт с грязью. Характеристики: Сертификат испытаний: уничтожение до 99,999 % вирусов* и 99,9 % бактерий** Площадь уборки от 1 заправки (м?): прим. 50 Мощность нагревателя (Вт): 1600 Длина кабеля (м): 5 Время нагрева (мин): 0,5 Объем заливаемой воды (л): 0,4 Параметры электросети (~/В/Гц): 1 / 220 - 240 / 50 - 60 Масса (без принадлежностей) (кг): 2,54 Масса (с упаковкой) (кг): 3.98 Размеры (Д x Ш x В) (мм): 314 x 168 x 1185 Комплектация: Универсальная салфетка для пола EasyFix : 1 шт. Деликатная салфетка для пола EasyFix : 1 шт. Абразивная салфетка для пола EasyFix : 1 шт. Картридж для защиты от накипи Насадка для пола : EasyFix
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Швабра паровая Karcher SC 2 Upright AE *EU 1600Вт белый - стоимость товара 12450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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