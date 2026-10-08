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Микроволновая печь Vitek VBMW 2060 BG 20л. 700Вт черный (встраиваемая) купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь Vitek VBMW 2060 BG 20л. 700Вт черный (встраиваемая)

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 380 руб. 
В наличии
Код товара: 751260
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Микроволновая печь Vitek VBMW 2060 BG 20л. 700Вт черный (встраиваемая)
10 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VITEK
Вес, кг.
17

Описание товара Микроволновая печь Vitek VBMW 2060 BG 20л. 700Вт черный (встраиваемая)

Микроволновая печь Vitek VBMW 2060 BG 20л. 700Вт черный (встраиваемая)

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Характеристики
Бренд
VITEK
Описание
Микроволновая печь Vitek VBMW 2060 BG 20л. 700Вт черный (встраиваемая)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволновая печь Vitek VBMW 2060 BG 20л. 700Вт черный (встраиваемая) - по цене 10380 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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