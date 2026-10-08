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Микроволновая печь Lex BIMO 20.04 WH 20л. 700Вт белый (встраиваемая) купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь Lex BIMO 20.04 WH 20л. 700Вт белый (встраиваемая)

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 420 руб. 
В наличии
Код товара: 751255
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Микроволновая печь Lex BIMO 20.04 WH 20л. 700Вт белый (встраиваемая)
13 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LEX
Вес, кг.
15.1

Описание товара Микроволновая печь Lex BIMO 20.04 WH 20л. 700Вт белый (встраиваемая)

Микроволновая печь Lex BIMO 20.04 WH 20л. 700Вт белый (встраиваемая)

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Характеристики
Бренд
LEX
Описание
Микроволновая печь Lex BIMO 20.04 WH 20л. 700Вт белый (встраиваемая)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволновая печь Lex BIMO 20.04 WH 20л. 700Вт белый (встраиваемая) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 13420 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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