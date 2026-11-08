Электронная книга Onyx Boox Note Air 6 C Black
54 990 руб.
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Характеристики
Описание товара Электронная книга Onyx Boox Note Air 6 C Black
ONYX BOOX Note Air 6 C — крупноформатный ридер с цветным экраном с подсветкой и поддержкой стилуса, базирующийся на высокопроизводительной аппаратной платформе. Модель имеет экран E Ink Kaleido 3 размером 10,3 дюйма, закрытый защитным стеклом ONYX Glass с антибликовым покрытием. Корпус ридера выполнен из алюминиево-магниевого сплава, а аппаратная платформа построена на современном 8-ядерном процессоре и 6 Гб оперативной памяти. Дополнительный графический процессор с технологией BOOX Super Refresh обеспечивает высокую скорость перерисовки и плавность перемещения объектов на экране. Модель базируется на операционной системе Android 16, позволяющей устанавливать и использовать сторонние приложения. Встроенный двухдиапазонный модуль Wi-Fi обеспечивает возможность работы с различными сетевыми сервисами, а поддержка Bluetooth 6.0 позволяет подключать внешние устройства. Литий-полимерный аккумулятор емкостью 3700 мАч обеспечивает до нескольких недель автономной работы. ONYX BOOX Note Air 6 C поддерживает работу с фирменными магнитными чехлами, которые можно дополнительно приобрести и использовать для защиты ридера. Благодаря большому цветному экрану, высокой производительности и возможности делать рукописные заметки данная модель станет отличным выбором для тех, кто планирует совмещать чтение и работу с документами, имеющими цветные изображения.
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