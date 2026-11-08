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Электронная книга Onyx Boox Note Air 6 C Black купить с доставкой в Москве
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Электронная книга Onyx Boox Note Air 6 C Black

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Электронная книга ONYX BOOX NOTE AIR 6 C (чёрная, E Ink Kaleido 3, 10.3”, MOON Light 2, WACOM, Android 16, Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, 6/64 ГБ) - фото 1
Электронная книга ONYX BOOX NOTE AIR 6 C (чёрная, E Ink Kaleido 3, 10.3”, MOON Light 2, WACOM, Android 16, Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, 6/64 ГБ) - фото 2
Электронная книга ONYX BOOX NOTE AIR 6 C (чёрная, E Ink Kaleido 3, 10.3”, MOON Light 2, WACOM, Android 16, Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, 6/64 ГБ) - фото 3
Электронная книга ONYX BOOX NOTE AIR 6 C (чёрная, E Ink Kaleido 3, 10.3”, MOON Light 2, WACOM, Android 16, Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, 6/64 ГБ) - фото 4
Электронная книга ONYX BOOX NOTE AIR 6 C (чёрная, E Ink Kaleido 3, 10.3”, MOON Light 2, WACOM, Android 16, Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, 6/64 ГБ) - фото 5
Электронная книга ONYX BOOX NOTE AIR 6 C (чёрная, E Ink Kaleido 3, 10.3”, MOON Light 2, WACOM, Android 16, Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, 6/64 ГБ) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Объем оперативной памяти
6 Гб
Объем встроенной памяти, Гб
64 Гб
Тип дисплея
Kaleido 3
Диагональ, дюйм
10.3
Сенсорный дисплей
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
  • Электронная книга ONYX BOOX NOTE AIR 6 C (чёрная, E Ink Kaleido 3, 10.3”, MOON Light 2, WACOM, Android 16, Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, 6/64 ГБ) - фото 1
  • Электронная книга ONYX BOOX NOTE AIR 6 C (чёрная, E Ink Kaleido 3, 10.3”, MOON Light 2, WACOM, Android 16, Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, 6/64 ГБ) - фото 2
  • Электронная книга ONYX BOOX NOTE AIR 6 C (чёрная, E Ink Kaleido 3, 10.3”, MOON Light 2, WACOM, Android 16, Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, 6/64 ГБ) - фото 3
  • Электронная книга ONYX BOOX NOTE AIR 6 C (чёрная, E Ink Kaleido 3, 10.3”, MOON Light 2, WACOM, Android 16, Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, 6/64 ГБ) - фото 4
  • Электронная книга ONYX BOOX NOTE AIR 6 C (чёрная, E Ink Kaleido 3, 10.3”, MOON Light 2, WACOM, Android 16, Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, 6/64 ГБ) - фото 5
  • Электронная книга ONYX BOOX NOTE AIR 6 C (чёрная, E Ink Kaleido 3, 10.3”, MOON Light 2, WACOM, Android 16, Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, 6/64 ГБ) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
65 990 руб. 

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54 990 руб. 

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В наличии
Код товара: 751254
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Электронная книга Onyx Boox Note Air 6 C Black
65 990 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ONYX BOOX
Объем оперативной памяти
6 Гб
Объем встроенной памяти, Гб
64 Гб
Операционная система
Android
Цвет
черный
Комплектация
кабель для зарядки, стилус, скрепка, документация
Тип дисплея
Kaleido 3
Диагональ, дюйм
10.3
Сенсорный дисплей
да
Встроенная подсветка
Да
Поддержка форматов
AZW3, DjVu, DOC, DOCX, CAJ, CBR, CBZ, CHM, ePub, EPUB3, FB2, HTML, MOBI, PDF, PPT, PPTX, PRC, RTF, TXT, JPEG, TIFF, PNG, BMP, MP3, WAV, ZIP
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Емкость аккумулятора, mAh
3700
Вес, г.
5

Описание товара Электронная книга Onyx Boox Note Air 6 C Black

ONYX BOOX Note Air 6 C — крупноформатный ридер с цветным экраном с подсветкой и поддержкой стилуса, базирующийся на высокопроизводительной аппаратной платформе. Модель имеет экран E Ink Kaleido 3 размером 10,3 дюйма, закрытый защитным стеклом ONYX Glass с антибликовым покрытием. Корпус ридера выполнен из алюминиево-магниевого сплава, а аппаратная платформа построена на современном 8-ядерном процессоре и 6 Гб оперативной памяти. Дополнительный графический процессор с технологией BOOX Super Refresh обеспечивает высокую скорость перерисовки и плавность перемещения объектов на экране. Модель базируется на операционной системе Android 16, позволяющей устанавливать и использовать сторонние приложения. Встроенный двухдиапазонный модуль Wi-Fi обеспечивает возможность работы с различными сетевыми сервисами, а поддержка Bluetooth 6.0 позволяет подключать внешние устройства. Литий-полимерный аккумулятор емкостью 3700 мАч обеспечивает до нескольких недель автономной работы. ONYX BOOX Note Air 6 C поддерживает работу с фирменными магнитными чехлами, которые можно дополнительно приобрести и использовать для защиты ридера. Благодаря большому цветному экрану, высокой производительности и возможности делать рукописные заметки данная модель станет отличным выбором для тех, кто планирует совмещать чтение и работу с документами, имеющими цветные изображения.

Отзывы о товаре Электронная книга Onyx Boox Note Air 6 C Black




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Характеристики
Бренд
ONYX BOOX
Объем оперативной памяти
6 Гб
Объем встроенной памяти, Гб
64 Гб
Операционная система
Android
Цвет
черный
Комплектация
кабель для зарядки, стилус, скрепка, документация
Тип дисплея
Kaleido 3
Диагональ, дюйм
10.3
Сенсорный дисплей
да
Встроенная подсветка
Да
Поддержка форматов
AZW3, DjVu, DOC, DOCX, CAJ, CBR, CBZ, CHM, ePub, EPUB3, FB2, HTML, MOBI, PDF, PPT, PPTX, PRC, RTF, TXT, JPEG, TIFF, PNG, BMP, MP3, WAV, ZIP
Развернуть
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Емкость аккумулятора, mAh
3700
Описание
ONYX BOOX Note Air 6 C — крупноформатный ридер с цветным экраном с подсветкой и поддержкой стилуса, базирующийся на высокопроизводительной аппаратной платформе. Модель имеет экран E Ink Kaleido 3 размером 10,3 дюйма, закрытый защитным стеклом ONYX Glass с антибликовым покрытием. Корпус ридера выполнен из алюминиево-магниевого сплава, а аппаратная платформа построена на современном 8-ядерном процессоре и 6 Гб оперативной памяти. Дополнительный графический процессор с технологией BOOX Super Refresh обеспечивает высокую скорость перерисовки и плавность перемещения объектов на экране. Модель базируется на операционной системе Android 16, позволяющей устанавливать и использовать сторонние приложения. Встроенный двухдиапазонный модуль Wi-Fi обеспечивает возможность работы с различными сетевыми сервисами, а поддержка Bluetooth 6.0 позволяет подключать внешние устройства. Литий-полимерный аккумулятор емкостью 3700 мАч обеспечивает до нескольких недель автономной работы. ONYX BOOX Note Air 6 C поддерживает работу с фирменными магнитными чехлами, которые можно дополнительно приобрести и использовать для защиты ридера. Благодаря большому цветному экрану, высокой производительности и возможности делать рукописные заметки данная модель станет отличным выбором для тех, кто планирует совмещать чтение и работу с документами, имеющими цветные изображения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Электронная книга Onyx Boox Note Air 6 C Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 65990 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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