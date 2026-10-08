Электронная книга ОНИКС БУКС ФАУСТ 7 (чёрная, Carta 1200, Android 11, MOON Light 2, Wi-Fi 5, BT, 32 ГБ, чехол)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 751253
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, г.
5
Описание товара Электронная книга ОНИКС БУКС ФАУСТ 7 (чёрная, Carta 1200, Android 11, MOON Light 2, Wi-Fi 5, BT, 32 ГБ, чехол)
Электронная книга ОНИКС БУКС ФАУСТ 7 (чёрная, Carta 1200, Android 11, MOON Light 2, Wi-Fi 5, BT, 32 ГБ, чехол)
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, Электронные книги
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 24 990 руб.6248 руб. в СплитЭлектронная книга Onyx Boox Go 6 (GEN II) Black
-
В наличииЦена 26 500 руб.6625 руб. в СплитЭлектронная книга PocketBook 743G (PB743G-U-СIS) Stardust Silver
-
В наличииЦена 32 990 руб.8248 руб. в СплитЭлектронная книга Onyx Boox Go 7 Black
-
В наличииЦена 32 990 руб.8248 руб. в СплитЭлектронная книга Onyx Boox Go 7 White
-
В наличииЦена 34 490 руб.8623 руб. в СплитЭлектронная книга Onyx Boox Go Color 7 (GEN II) Black
-
В наличииЦена 39 990 руб. 43 990 руб.9998 руб. в СплитЭлектронная книга Onyx Boox Palma 2 Black
-
В наличииЦена 44 990 руб. 58 490 руб.11248 руб. в СплитЭлектронная книга Onyx Boox Lomonosov 3 Black
-
В наличииЦена 54 990 руб.13748 руб. в СплитЭлектронная книга Onyx Boox Go 10.3 (GEN II) Lumi White
-
В наличииЦена 89 990 руб.22498 руб. в СплитЭлектронная книга Onyx Boox Note Max White
-
В наличииЦена 99 990 руб.24998 руб. в СплитЭлектронная книга Onyx Boox Tab X C Dark grey
Электронная книга ОНИКС БУКС ФАУСТ 7 (чёрная, Carta 1200, Android 11, MOON Light 2, Wi-Fi 5, BT, 32 ГБ, чехол)
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, Электронные книги
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, Электронные книги
Электронная книга ОНИКС БУКС ФАУСТ 7 (чёрная, Carta 1200, Android 11, MOON Light 2, Wi-Fi 5, BT, 32 ГБ, чехол) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Электронная книга ОНИКС БУКС ФАУСТ 7 (чёрная, Carta 1200, Android 11, MOON Light 2, Wi-Fi 5, BT, 32 ГБ, чехол)