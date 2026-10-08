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Мультифункциональная док-станция WAVLINK USB Type C 4K Universal (WL-UMD04) купить с доставкой в Москве
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Мультифункциональная док-станция WAVLINK USB Type C 4K Universal (WL-UMD04)

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Мультифункциональная док-станция WAVLINK USB Type C 4K Universal (WL-UMD04) - фото 1
Мультифункциональная док-станция WAVLINK USB Type C 4K Universal (WL-UMD04) - фото 2
Мультифункциональная док-станция WAVLINK USB Type C 4K Universal (WL-UMD04) - фото 3
Мультифункциональная док-станция WAVLINK USB Type C 4K Universal (WL-UMD04) - фото 4
Мультифункциональная док-станция WAVLINK USB Type C 4K Universal (WL-UMD04) - фото 5
Мультифункциональная док-станция WAVLINK USB Type C 4K Universal (WL-UMD04) - фото 6
Мультифункциональная док-станция WAVLINK USB Type C 4K Universal (WL-UMD04) - фото 7
Мультифункциональная док-станция WAVLINK USB Type C 4K Universal (WL-UMD04) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Мультифункциональная док-станция WAVLINK USB Type C 4K Universal (WL-UMD04) - фото 1
  • Мультифункциональная док-станция WAVLINK USB Type C 4K Universal (WL-UMD04) - фото 2
  • Мультифункциональная док-станция WAVLINK USB Type C 4K Universal (WL-UMD04) - фото 3
  • Мультифункциональная док-станция WAVLINK USB Type C 4K Universal (WL-UMD04) - фото 4
  • Мультифункциональная док-станция WAVLINK USB Type C 4K Universal (WL-UMD04) - фото 5
  • Мультифункциональная док-станция WAVLINK USB Type C 4K Universal (WL-UMD04) - фото 6
  • Мультифункциональная док-станция WAVLINK USB Type C 4K Universal (WL-UMD04) - фото 7
  • Мультифункциональная док-станция WAVLINK USB Type C 4K Universal (WL-UMD04) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 700 руб. 
Начислим 92 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751252
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мультифункциональная док-станция WAVLINK USB Type C 4K Universal (WL-UMD04)
5 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NoName
Разъем DisplayPort
2
Разъем HDMI
1
Разъем USB
6
Количество портов RJ-45
1
Скорость сетевых портов
1 ГБит/сек
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Мультифункциональная док-станция WAVLINK USB Type C 4K Universal (WL-UMD04)

Док-станция WAVLINK WL-UMD04 USB-C — это многофункциональный 12-в-1 концентратор с поддержкой подключения до трех мониторов и сквозной зарядкой по технологии Power Delivery

Отзывы о товаре Мультифункциональная док-станция WAVLINK USB Type C 4K Universal (WL-UMD04)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
NoName
Разъем DisplayPort
2
Разъем HDMI
1
Разъем USB
6
Количество портов RJ-45
1
Скорость сетевых портов
1 ГБит/сек
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Док-станция WAVLINK WL-UMD04 USB-C — это многофункциональный 12-в-1 концентратор с поддержкой подключения до трех мониторов и сквозной зарядкой по технологии Power Delivery
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультифункциональная док-станция WAVLINK USB Type C 4K Universal (WL-UMD04) - этот товар вы можете купить по цене 5700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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