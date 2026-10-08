Аэрогриль Vitek VT-AF5505 6.5л 1800Вт серый/черный
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 350 руб.
В наличии
Код товара: 751236
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
7 350 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, кг.
6.6
Описание товара Аэрогриль Vitek VT-AF5505 6.5л 1800Вт серый/черный
Аэрогриль Vitek VT-AF5505 6.5л 1800Вт серый/черный
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л, с тэном
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 990 руб. 15 120 руб.1748 руб. в СплитАэрогриль Xiaomi Air Fryer 6.5L MAF-W6501 White (BHR083MEU)
-
В наличииЦена 7 490 руб.1873 руб. в СплитАэрогриль Rondell RDE-AF555 6л 1800Вт шампань
-
В наличииЦена 7 590 руб.1898 руб. в СплитАэрогриль Vitek VT-AF4001 белый, 1500 Вт, 5 л, сенсор, 12 програ...
-
В наличииЦена 7 790 руб.1948 руб. в СплитАэрогриль BRAYER BR2050 черный
-
В наличииЦена 7 880 руб.1970 руб. в СплитАэрогриль BRAYER BR2040 черный
-
В наличииЦена 7 890 руб.1973 руб. в СплитАэрогриль Vitek VT-AF0001 2000Вт темно-серый/черный
-
В наличииЦена 7 980 руб.1995 руб. в СплитАэрогриль Rondell RDE-AF777 10л 2000Вт серый/черный
-
В наличииЦена 8 060 руб.2015 руб. в СплитАэрогриль BRAYER BR2048 черный
-
В наличииЦена 8 090 руб.2023 руб. в СплитАэрогриль Kitfort КТ-8110 черный, 2700 Вт, 8.6 л, сенсор, 8 прог...
-
В наличииЦена 8 110 руб.2028 руб. в СплитАэрогриль BRAYER BR2059 черный/серебристый
-
В наличииЦена 8 250 руб.2063 руб. в СплитАэрофритюрница Ariete 4633 Glass DGT Bk
-
В наличииЦена 8 370 руб.2093 руб. в СплитАэрогриль Hyundai HYF-9090 1700Вт черный/черный
Аэрогриль Vitek VT-AF5505 6.5л 1800Вт серый/черный
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л, с тэном
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л, с тэном
Аэрогриль Vitek VT-AF5505 6.5л 1800Вт серый/черный - стоимость товара 7350 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Аэрогриль Vitek VT-AF5505 6.5л 1800Вт серый/черный