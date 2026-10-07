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Ноутбук Thunderobot Range 17 G2A Max Ryzen 7 H255 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 17.3" IPS QHD (2560x1440) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (JT009Z00QRU) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Thunderobot Range 17 G2A Max Ryzen 7 H255 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 17.3" IPS QHD (2560x1440) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (JT009Z00QRU)

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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
176 720 руб. 
Начислим 2828 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751221
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ноутбук Thunderobot Range 17 G2A Max Ryzen 7 H255 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 17.3" IPS QHD (2560x1440) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (JT009Z00QRU)
176 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Thunderobot
Вес, кг.
4

Описание товара Ноутбук Thunderobot Range 17 G2A Max Ryzen 7 H255 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 17.3" IPS QHD (2560x1440) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (JT009Z00QRU)

Ноутбук Thunderobot Range 17 G2A Max Ryzen 7 H255 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 17.3" IPS QHD (2560x1440) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (JT009Z00QRU)

Отзывы о товаре Ноутбук Thunderobot Range 17 G2A Max Ryzen 7 H255 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 17.3" IPS QHD (2560x1440) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (JT009Z00QRU)




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Характеристики
Бренд
Thunderobot
Описание
Ноутбук Thunderobot Range 17 G2A Max Ryzen 7 H255 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 17.3" IPS QHD (2560x1440) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (JT009Z00QRU)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Thunderobot Range 17 G2A Max Ryzen 7 H255 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 17.3" IPS QHD (2560x1440) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (JT009Z00QRU) - по цене 176720 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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