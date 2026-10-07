Ноутбук Asus Zenbook S14 UM5406GA-SW312W Ryzen AI 7 445 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14" OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB17G3-M00CE0)
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Характеристики
Линейка
Asus Zenbook S14
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
24 Гб
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
194 030 руб.
В наличии
Код товара: 751212
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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Zenbook S14
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Модель процессора
445
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
24 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 840M
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
77 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий, керамика
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.4
Описание товара Ноутбук Asus Zenbook S14 UM5406GA-SW312W Ryzen AI 7 445 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14" OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB17G3-M00CE0)
Ноутбук Asus сочетает компактный 14-дюймовый экран с высокой детализацией: разрешение 2880?1800 и OLED-матрица делают изображение выразительным и чётким. 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5x помогут уверенно работать с несколькими задачами, а SSD на 1024 ГБ вместит необходимые файлы и обеспечит быстрый доступ к ним. Графический контроллер AMD Radeon 840M дополнит конфигурацию для повседневной работы и развлечений. Удобный формат для тех, кому важны компактность и функциональность.
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Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Серый, AMD Ryzen AI 7, OLED, Для программирования, Для дизайнера, Для работы, AMD, для студента, для школы и школьника
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Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Zenbook S14
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Модель процессора
445
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
24 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 840M
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
77 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий, керамика
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Ноутбук Asus сочетает компактный 14-дюймовый экран с высокой детализацией: разрешение 2880?1800 и OLED-матрица делают изображение выразительным и чётким. 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5x помогут уверенно работать с несколькими задачами, а SSD на 1024 ГБ вместит необходимые файлы и обеспечит быстрый доступ к ним. Графический контроллер AMD Radeon 840M дополнит конфигурацию для повседневной работы и развлечений. Удобный формат для тех, кому важны компактность и функциональность.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Серый, AMD Ryzen AI 7, OLED, Для программирования, Для дизайнера, Для работы, AMD, для студента, для школы и школьника
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Серый, AMD Ryzen AI 7, OLED, Для программирования, Для дизайнера, Для работы, AMD, для студента, для школы и школьника
Купить Ноутбук Asus Zenbook S14 UM5406GA-SW312W Ryzen AI 7 445 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14" OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB17G3-M00CE0) - по цене 194030 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Asus Zenbook S14 UM5406GA-SW312W Ryzen AI 7 445 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14" OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB17G3-M00CE0)