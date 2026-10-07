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Ноутбук Aquarius CMP NS636 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (NS6361513116S151SCN2TNNAN2) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Aquarius CMP NS636 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (NS6361513116S151SCN2TNNAN2)

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Ноутбук Aquarius CMP NS636 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (NS6361513116S151SCN2TNNAN2) - фото 1
Ноутбук Aquarius CMP NS636 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (NS6361513116S151SCN2TNNAN2) - фото 2
Ноутбук Aquarius CMP NS636 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (NS6361513116S151SCN2TNNAN2) - фото 3
Ноутбук Aquarius CMP NS636 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (NS6361513116S151SCN2TNNAN2) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Aquarius Cmp
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Aquarius CMP NS636 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (NS6361513116S151SCN2TNNAN2) - фото 1
  • Ноутбук Aquarius CMP NS636 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (NS6361513116S151SCN2TNNAN2) - фото 2
  • Ноутбук Aquarius CMP NS636 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (NS6361513116S151SCN2TNNAN2) - фото 3
  • Ноутбук Aquarius CMP NS636 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (NS6361513116S151SCN2TNNAN2) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
174 350 руб. 
Начислим 2790 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751210
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Aquarius CMP NS636 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (NS6361513116S151SCN2TNNAN2)
174 350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Aquarius
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Aquarius Cmp
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1235U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
57 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.7

Описание товара Ноутбук Aquarius CMP NS636 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (NS6361513116S151SCN2TNNAN2)

Ноутбук AQUARIUS с экраном диагональю 16 дюймов и разрешением 1920 ? 1200 подойдёт для работы, учёбы и повседневных задач. 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ обеспечивают запас для привычных приложений и хранения файлов, а графический контроллер Intel Iris Xe Graphics отвечает за обработку изображения. Подсветка клавиатуры помогает продолжать работу при недостаточном освещении. Встроенный сканер отпечатка пальца и кард-ридер добавляют удобства в ежедневном использовании. Ноутбук поставляется без операционной системы — её можно выбрать и установить самостоятельно.

Отзывы о товаре Ноутбук Aquarius CMP NS636 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (NS6361513116S151SCN2TNNAN2)




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Характеристики
Бренд
Aquarius
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Aquarius Cmp
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1235U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
57 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук AQUARIUS с экраном диагональю 16 дюймов и разрешением 1920 ? 1200 подойдёт для работы, учёбы и повседневных задач. 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ обеспечивают запас для привычных приложений и хранения файлов, а графический контроллер Intel Iris Xe Graphics отвечает за обработку изображения. Подсветка клавиатуры помогает продолжать работу при недостаточном освещении. Встроенный сканер отпечатка пальца и кард-ридер добавляют удобства в ежедневном использовании. Ноутбук поставляется без операционной системы — её можно выбрать и установить самостоятельно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Aquarius CMP NS636 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (NS6361513116S151SCN2TNNAN2) - по цене 174350 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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