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Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808PP-S8005 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18" IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MG1-M00050) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808PP-S8005 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18" IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MG1-M00050)

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Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808PP-S8005 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MG1-M00050) - фото 1
Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808PP-S8005 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MG1-M00050) - фото 2
Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808PP-S8005 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MG1-M00050) - фото 3
Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808PP-S8005 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MG1-M00050) - фото 4
Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808PP-S8005 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MG1-M00050) - фото 5
Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808PP-S8005 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MG1-M00050) - фото 6
Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808PP-S8005 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MG1-M00050) - фото 7
Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808PP-S8005 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MG1-M00050) - фото 8
Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808PP-S8005 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MG1-M00050) - фото 9
Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808PP-S8005 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MG1-M00050) - фото 10
Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808PP-S8005 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MG1-M00050) - фото 11
Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808PP-S8005 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MG1-M00050) - фото 12
Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808PP-S8005 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MG1-M00050) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
ASUS TUF Gaming A18
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808PP-S8005 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MG1-M00050) - фото 1
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808PP-S8005 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MG1-M00050) - фото 2
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808PP-S8005 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MG1-M00050) - фото 3
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808PP-S8005 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MG1-M00050) - фото 4
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808PP-S8005 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MG1-M00050) - фото 5
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808PP-S8005 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MG1-M00050) - фото 6
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808PP-S8005 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MG1-M00050) - фото 7
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808PP-S8005 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MG1-M00050) - фото 8
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808PP-S8005 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MG1-M00050) - фото 9
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808PP-S8005 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MG1-M00050) - фото 10
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808PP-S8005 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MG1-M00050) - фото 11
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808PP-S8005 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MG1-M00050) - фото 12
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808PP-S8005 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MG1-M00050) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
212 430 руб. 
Начислим 3399 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751207
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Загружаем...
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Загружаем...
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Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808PP-S8005 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18" IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MG1-M00050)
212 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS TUF Gaming A18
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Модель процессора
8940HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
5.07

Описание товара Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808PP-S8005 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18" IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MG1-M00050)

**Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808PP-S8005 — мощь и стиль для настоящих геймеров!** Погрузитесь в мир игр с ноутбуком ASUS TUF Gaming A18! Этот игровой ноутбук оснащён самыми передовыми технологиями, чтобы обеспечить вам максимальную производительность и комфорт во время игровых сессий. **Почему стоит выбрать ASUS TUF Gaming A18?** * **Мощный процессор:** AMD Ryzen 9 8940HX с 16 ядрами и частотой до 5,3 ГГц гарантирует высокую скорость работы и плавную многозадачность. * **Оперативная память:** 32 ГБ DDR5 с частотой 5600 МГц — достаточно для самых требовательных игр и приложений. Максимальный объём памяти — 64 ГБ. * **Быстрая загрузка и хранение данных:** SSD-накопитель на 1 ТБ (тип M.2) обеспечивает быструю загрузку операционной системы и приложений. * **Графика на высшем уровне:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 для ноутбуков с 8 ГБ видеопамяти GDDR7 подарит вам реалистичную графику и высокую производительность в играх. * **Яркий и чёткий дисплей:** 18-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей, частотой обновления 144 Гц и матовой поверхностью избавит от бликов и обеспечит плавное изображение. * **Удобство и функциональность:** клавиатура с русской раскладкой, подсветкой и цифровым блоком сделает игровой процесс ещё более комфортным. **Дополнительные преимущества:** * наличие веб-камеры с разрешением 1920 x 1080 пикселей — идеально для видеозвонков; * сетевой интерфейс RJ-45 для стабильного подключения к сети; * стильный тёмно-серый корпус, который подчеркнёт ваш вкус. ASUS TUF Gaming A18 — это идеальный выбор для тех, кто ищет мощный и надёжный игровой ноутбук. Не упустите шанс обновить свою игровую станцию!

Отзывы о товаре Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808PP-S8005 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18" IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MG1-M00050)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS TUF Gaming A18
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Модель процессора
8940HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808PP-S8005 — мощь и стиль для настоящих геймеров!** Погрузитесь в мир игр с ноутбуком ASUS TUF Gaming A18! Этот игровой ноутбук оснащён самыми передовыми технологиями, чтобы обеспечить вам максимальную производительность и комфорт во время игровых сессий. **Почему стоит выбрать ASUS TUF Gaming A18?** * **Мощный процессор:** AMD Ryzen 9 8940HX с 16 ядрами и частотой до 5,3 ГГц гарантирует высокую скорость работы и плавную многозадачность. * **Оперативная память:** 32 ГБ DDR5 с частотой 5600 МГц — достаточно для самых требовательных игр и приложений. Максимальный объём памяти — 64 ГБ. * **Быстрая загрузка и хранение данных:** SSD-накопитель на 1 ТБ (тип M.2) обеспечивает быструю загрузку операционной системы и приложений. * **Графика на высшем уровне:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 для ноутбуков с 8 ГБ видеопамяти GDDR7 подарит вам реалистичную графику и высокую производительность в играх. * **Яркий и чёткий дисплей:** 18-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей, частотой обновления 144 Гц и матовой поверхностью избавит от бликов и обеспечит плавное изображение. * **Удобство и функциональность:** клавиатура с русской раскладкой, подсветкой и цифровым блоком сделает игровой процесс ещё более комфортным. **Дополнительные преимущества:** * наличие веб-камеры с разрешением 1920 x 1080 пикселей — идеально для видеозвонков; * сетевой интерфейс RJ-45 для стабильного подключения к сети; * стильный тёмно-серый корпус, который подчеркнёт ваш вкус. ASUS TUF Gaming A18 — это идеальный выбор для тех, кто ищет мощный и надёжный игровой ноутбук. Не упустите шанс обновить свою игровую станцию!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808PP-S8005 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18" IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MG1-M00050) - по цене 212430 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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