Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614FR-TS412 Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16" IPS 2.5K (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NK8-M00N00)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
ASUS ROG Strix G16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
289 710 руб.
В наличии
Код товара: 751206
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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS ROG Strix G16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
300
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Модель процессора
9955HX
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070 Ti
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
12
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3.81
Описание товара Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614FR-TS412 Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16" IPS 2.5K (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NK8-M00N00)
Ноутбук Asus сочетает просторный 16-дюймовый экран с разрешением 2560?1600 и матрицей IPS — изображение получается детализированным и удобным для работы с несколькими окнами. Частота обновления 300 делает картинку особенно плавной. 32 ГБ оперативной памяти DDR5 помогут уверенно справляться с требовательными задачами и многозадачностью, а SSD на 1024 ГБ обеспечит быстрый доступ к файлам и место для хранения. Процессор AMD дополняет конфигурацию, подходящую для работы, учёбы и развлечений.
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Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS ROG Strix G16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
300
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Развернуть
Модель процессора
9955HX
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070 Ti
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
12
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Ноутбук Asus сочетает просторный 16-дюймовый экран с разрешением 2560?1600 и матрицей IPS — изображение получается детализированным и удобным для работы с несколькими окнами. Частота обновления 300 делает картинку особенно плавной. 32 ГБ оперативной памяти DDR5 помогут уверенно справляться с требовательными задачами и многозадачностью, а SSD на 1024 ГБ обеспечит быстрый доступ к файлам и место для хранения. Процессор AMD дополняет конфигурацию, подходящую для работы, учёбы и развлечений.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, AMD Ryzen 9, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Мощные, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, AMD, Игровые MSI
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, AMD Ryzen 9, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Мощные, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, AMD, Игровые MSI
Купить Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614FR-TS412 Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16" IPS 2.5K (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NK8-M00N00) - по цене 289710 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614FR-TS412 Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16" IPS 2.5K (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NK8-M00N00)