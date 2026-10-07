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Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651AR-SR058W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16" OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Home dk.grey WiFi BT Cam Bag (90NR0NR2-M00260) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651AR-SR058W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16" OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Home dk.grey WiFi BT Cam Bag (90NR0NR2-M00260)

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Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651AR-SR058W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Home dk.grey WiFi BT Cam Bag (90NR0NR2-M00260) - фото 1
Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651AR-SR058W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Home dk.grey WiFi BT Cam Bag (90NR0NR2-M00260) - фото 2
Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651AR-SR058W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Home dk.grey WiFi BT Cam Bag (90NR0NR2-M00260) - фото 3
Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651AR-SR058W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Home dk.grey WiFi BT Cam Bag (90NR0NR2-M00260) - фото 4
Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651AR-SR058W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Home dk.grey WiFi BT Cam Bag (90NR0NR2-M00260) - фото 5
Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651AR-SR058W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Home dk.grey WiFi BT Cam Bag (90NR0NR2-M00260) - фото 6
Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651AR-SR058W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Home dk.grey WiFi BT Cam Bag (90NR0NR2-M00260) - фото 7
Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651AR-SR058W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Home dk.grey WiFi BT Cam Bag (90NR0NR2-M00260) - фото 8
Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651AR-SR058W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Home dk.grey WiFi BT Cam Bag (90NR0NR2-M00260) - фото 9
Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651AR-SR058W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Home dk.grey WiFi BT Cam Bag (90NR0NR2-M00260) - фото 10
Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651AR-SR058W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Home dk.grey WiFi BT Cam Bag (90NR0NR2-M00260) - фото 11
Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651AR-SR058W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Home dk.grey WiFi BT Cam Bag (90NR0NR2-M00260) - фото 12
Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651AR-SR058W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Home dk.grey WiFi BT Cam Bag (90NR0NR2-M00260) - фото 13
Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651AR-SR058W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Home dk.grey WiFi BT Cam Bag (90NR0NR2-M00260) - фото 14
Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651AR-SR058W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Home dk.grey WiFi BT Cam Bag (90NR0NR2-M00260) - фото 15
Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651AR-SR058W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Home dk.grey WiFi BT Cam Bag (90NR0NR2-M00260) - фото 16
Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651AR-SR058W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Home dk.grey WiFi BT Cam Bag (90NR0NR2-M00260) - фото 17
Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651AR-SR058W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Home dk.grey WiFi BT Cam Bag (90NR0NR2-M00260) - фото 18
Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651AR-SR058W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Home dk.grey WiFi BT Cam Bag (90NR0NR2-M00260) - фото 19
Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651AR-SR058W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Home dk.grey WiFi BT Cam Bag (90NR0NR2-M00260) - фото 20
Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651AR-SR058W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Home dk.grey WiFi BT Cam Bag (90NR0NR2-M00260) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
ASUS ROG Zephyrus Duo 16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651AR-SR058W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Home dk.grey WiFi BT Cam Bag (90NR0NR2-M00260) - фото 1
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651AR-SR058W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Home dk.grey WiFi BT Cam Bag (90NR0NR2-M00260) - фото 2
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651AR-SR058W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Home dk.grey WiFi BT Cam Bag (90NR0NR2-M00260) - фото 3
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651AR-SR058W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Home dk.grey WiFi BT Cam Bag (90NR0NR2-M00260) - фото 4
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651AR-SR058W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Home dk.grey WiFi BT Cam Bag (90NR0NR2-M00260) - фото 5
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651AR-SR058W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Home dk.grey WiFi BT Cam Bag (90NR0NR2-M00260) - фото 6
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651AR-SR058W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Home dk.grey WiFi BT Cam Bag (90NR0NR2-M00260) - фото 7
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651AR-SR058W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Home dk.grey WiFi BT Cam Bag (90NR0NR2-M00260) - фото 8
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651AR-SR058W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Home dk.grey WiFi BT Cam Bag (90NR0NR2-M00260) - фото 9
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651AR-SR058W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Home dk.grey WiFi BT Cam Bag (90NR0NR2-M00260) - фото 10
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651AR-SR058W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Home dk.grey WiFi BT Cam Bag (90NR0NR2-M00260) - фото 11
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651AR-SR058W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Home dk.grey WiFi BT Cam Bag (90NR0NR2-M00260) - фото 12
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651AR-SR058W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Home dk.grey WiFi BT Cam Bag (90NR0NR2-M00260) - фото 13
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651AR-SR058W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Home dk.grey WiFi BT Cam Bag (90NR0NR2-M00260) - фото 14
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651AR-SR058W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Home dk.grey WiFi BT Cam Bag (90NR0NR2-M00260) - фото 15
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651AR-SR058W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Home dk.grey WiFi BT Cam Bag (90NR0NR2-M00260) - фото 16
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651AR-SR058W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Home dk.grey WiFi BT Cam Bag (90NR0NR2-M00260) - фото 17
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651AR-SR058W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Home dk.grey WiFi BT Cam Bag (90NR0NR2-M00260) - фото 18
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651AR-SR058W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Home dk.grey WiFi BT Cam Bag (90NR0NR2-M00260) - фото 19
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651AR-SR058W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Home dk.grey WiFi BT Cam Bag (90NR0NR2-M00260) - фото 20
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651AR-SR058W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Home dk.grey WiFi BT Cam Bag (90NR0NR2-M00260) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
335 710 руб. 
Начислим 5372 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751205
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Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651AR-SR058W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16" OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Home dk.grey WiFi BT Cam Bag (90NR0NR2-M00260)
335 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS ROG Zephyrus Duo 16
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
386H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070 Ti
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
12
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3.7

Описание товара Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651AR-SR058W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16" OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Home dk.grey WiFi BT Cam Bag (90NR0NR2-M00260)

Ноутбук Asus с 16-дюймовым OLED-экраном сочетает просторную диагональ и высокое разрешение 2880 ? 1800 — удобно работать с деталями и видеть больше на экране. Сенсорное управление добавляет свободы в повседневных задачах. 32 ГБ оперативной памяти и SSD объёмом 1024 ГБ дают место для файлов и ресурсов для одновременной работы с несколькими задачами. В основе — процессор Intel, корпус выполнен из алюминия. Bluetooth 5.4 пригодится для беспроводного подключения совместимых устройств.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651AR-SR058W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16" OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Home dk.grey WiFi BT Cam Bag (90NR0NR2-M00260)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS ROG Zephyrus Duo 16
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
386H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070 Ti
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
12
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus с 16-дюймовым OLED-экраном сочетает просторную диагональ и высокое разрешение 2880 ? 1800 — удобно работать с деталями и видеть больше на экране. Сенсорное управление добавляет свободы в повседневных задачах. 32 ГБ оперативной памяти и SSD объёмом 1024 ГБ дают место для файлов и ресурсов для одновременной работы с несколькими задачами. В основе — процессор Intel, корпус выполнен из алюминия. Bluetooth 5.4 пригодится для беспроводного подключения совместимых устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651AR-SR058W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16" OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Home dk.grey WiFi BT Cam Bag (90NR0NR2-M00260) - по цене 335710 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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