Ноутбук MSI Katana 17 B13VEK-1624XRUY Core 5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17L541-1624)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Katana 17 B13VEK-1624XRUY Core 5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17L541-1624)
**Игровой ноутбук MSI Katana 17 B13VEK-1624XRUY — мощь и стиль в каждой детали!** Ищете мощный игровой ноутбук? MSI Katana 17 — идеальный выбор для тех, кто ценит высокую производительность и стильный дизайн. **Почему стоит выбрать MSI Katana 17?** * **Мощный процессор:** Intel Core i5-13420H с 8 ядрами и частотой до 4,6 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже в самых требовательных играх. * **Достаточно памяти для многозадачности:** 16 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 5200 МГц позволяют комфортно работать с несколькими приложениями одновременно. * **Быстрая загрузка и хранение данных:** SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) гарантирует быструю загрузку операционной системы и приложений. * **Потрясающая графика:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4050 с 6 ГБ видеопамяти GDDR6 создаёт реалистичное изображение и позволяет наслаждаться детализированной графикой. * **Яркий и чёткий дисплей:** 17,3-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц обеспечивает плавное изображение без размытия в динамичных сценах. Матовая поверхность экрана снижает блики и отражения. * **Удобство в использовании:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает работу с ноутбуком максимально комфортной. **Дополнительные преимущества:** * лёгкий и стильный корпус чёрного цвета; * наличие сетевого интерфейса RJ-45 для стабильного подключения к сети; * энергоёмкий аккумулятор (53,5 Вт·ч). MSI Katana 17 — это сочетание высокой производительности, стильного дизайна и удобства использования. С этим ноутбуком вы сможете полностью погрузиться в мир игр и получить максимум удовольствия от каждого игрового момента!
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Отзывы о товаре Ноутбук MSI Katana 17 B13VEK-1624XRUY Core 5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17L541-1624)