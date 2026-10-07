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Ноутбук MSI Katana 17 B13VEK-1624XRUY Core 5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17L541-1624) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук MSI Katana 17 B13VEK-1624XRUY Core 5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17L541-1624)

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Ноутбук MSI Katana 17 B13VEK-1624XRUY Core 5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17L541-1624) - фото 1
Ноутбук MSI Katana 17 B13VEK-1624XRUY Core 5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17L541-1624) - фото 2
Ноутбук MSI Katana 17 B13VEK-1624XRUY Core 5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17L541-1624) - фото 3
Ноутбук MSI Katana 17 B13VEK-1624XRUY Core 5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17L541-1624) - фото 4
Ноутбук MSI Katana 17 B13VEK-1624XRUY Core 5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17L541-1624) - фото 5
Ноутбук MSI Katana 17 B13VEK-1624XRUY Core 5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17L541-1624) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
MSI Katana
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук MSI Katana 17 B13VEK-1624XRUY Core 5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17L541-1624) - фото 1
  • Ноутбук MSI Katana 17 B13VEK-1624XRUY Core 5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17L541-1624) - фото 2
  • Ноутбук MSI Katana 17 B13VEK-1624XRUY Core 5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17L541-1624) - фото 3
  • Ноутбук MSI Katana 17 B13VEK-1624XRUY Core 5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17L541-1624) - фото 4
  • Ноутбук MSI Katana 17 B13VEK-1624XRUY Core 5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17L541-1624) - фото 5
  • Ноутбук MSI Katana 17 B13VEK-1624XRUY Core 5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17L541-1624) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
112 150 руб. 
Начислим 1795 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751204
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Ноутбук MSI Katana 17 B13VEK-1624XRUY Core 5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17L541-1624)
112 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Katana
Трансформер
Нет
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Энергоемкость батареи
53.5
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3.1

Описание товара Ноутбук MSI Katana 17 B13VEK-1624XRUY Core 5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17L541-1624)

**Игровой ноутбук MSI Katana 17 B13VEK-1624XRUY — мощь и стиль в каждой детали!** Ищете мощный игровой ноутбук? MSI Katana 17 — идеальный выбор для тех, кто ценит высокую производительность и стильный дизайн. **Почему стоит выбрать MSI Katana 17?** * **Мощный процессор:** Intel Core i5-13420H с 8 ядрами и частотой до 4,6 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже в самых требовательных играх. * **Достаточно памяти для многозадачности:** 16 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 5200 МГц позволяют комфортно работать с несколькими приложениями одновременно. * **Быстрая загрузка и хранение данных:** SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) гарантирует быструю загрузку операционной системы и приложений. * **Потрясающая графика:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4050 с 6 ГБ видеопамяти GDDR6 создаёт реалистичное изображение и позволяет наслаждаться детализированной графикой. * **Яркий и чёткий дисплей:** 17,3-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц обеспечивает плавное изображение без размытия в динамичных сценах. Матовая поверхность экрана снижает блики и отражения. * **Удобство в использовании:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает работу с ноутбуком максимально комфортной. **Дополнительные преимущества:** * лёгкий и стильный корпус чёрного цвета; * наличие сетевого интерфейса RJ-45 для стабильного подключения к сети; * энергоёмкий аккумулятор (53,5 Вт·ч). MSI Katana 17 — это сочетание высокой производительности, стильного дизайна и удобства использования. С этим ноутбуком вы сможете полностью погрузиться в мир игр и получить максимум удовольствия от каждого игрового момента!

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Katana 17 B13VEK-1624XRUY Core 5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17L541-1624)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Katana
Трансформер
Нет
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Энергоемкость батареи
53.5
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Игровой ноутбук MSI Katana 17 B13VEK-1624XRUY — мощь и стиль в каждой детали!** Ищете мощный игровой ноутбук? MSI Katana 17 — идеальный выбор для тех, кто ценит высокую производительность и стильный дизайн. **Почему стоит выбрать MSI Katana 17?** * **Мощный процессор:** Intel Core i5-13420H с 8 ядрами и частотой до 4,6 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже в самых требовательных играх. * **Достаточно памяти для многозадачности:** 16 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 5200 МГц позволяют комфортно работать с несколькими приложениями одновременно. * **Быстрая загрузка и хранение данных:** SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) гарантирует быструю загрузку операционной системы и приложений. * **Потрясающая графика:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4050 с 6 ГБ видеопамяти GDDR6 создаёт реалистичное изображение и позволяет наслаждаться детализированной графикой. * **Яркий и чёткий дисплей:** 17,3-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц обеспечивает плавное изображение без размытия в динамичных сценах. Матовая поверхность экрана снижает блики и отражения. * **Удобство в использовании:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает работу с ноутбуком максимально комфортной. **Дополнительные преимущества:** * лёгкий и стильный корпус чёрного цвета; * наличие сетевого интерфейса RJ-45 для стабильного подключения к сети; * энергоёмкий аккумулятор (53,5 Вт·ч). MSI Katana 17 — это сочетание высокой производительности, стильного дизайна и удобства использования. С этим ноутбуком вы сможете полностью погрузиться в мир игр и получить максимум удовольствия от каждого игрового момента!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук MSI Katana 17 B13VEK-1624XRUY Core 5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17L541-1624) - по цене 112150 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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