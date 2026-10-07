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Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LXG-TQ541W Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18" IPS WQUXGA (3840x2400) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NR0LF1-M00TC0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LXG-TQ541W Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18" IPS WQUXGA (3840x2400) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NR0LF1-M00TC0)

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Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LXG-TQ541W Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQUXGA (3840x2400) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NR0LF1-M00TC0) - фото 1
Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LXG-TQ541W Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQUXGA (3840x2400) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NR0LF1-M00TC0) - фото 2
Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LXG-TQ541W Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQUXGA (3840x2400) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NR0LF1-M00TC0) - фото 3
Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LXG-TQ541W Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQUXGA (3840x2400) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NR0LF1-M00TC0) - фото 4
Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LXG-TQ541W Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQUXGA (3840x2400) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NR0LF1-M00TC0) - фото 5
Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LXG-TQ541W Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQUXGA (3840x2400) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NR0LF1-M00TC0) - фото 6
Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LXG-TQ541W Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQUXGA (3840x2400) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NR0LF1-M00TC0) - фото 7
Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LXG-TQ541W Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQUXGA (3840x2400) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NR0LF1-M00TC0) - фото 8
Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LXG-TQ541W Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQUXGA (3840x2400) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NR0LF1-M00TC0) - фото 9
Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LXG-TQ541W Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQUXGA (3840x2400) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NR0LF1-M00TC0) - фото 10
Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LXG-TQ541W Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQUXGA (3840x2400) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NR0LF1-M00TC0) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus ROG Strix Scar 18
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
3840x2400
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LXG-TQ541W Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQUXGA (3840x2400) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NR0LF1-M00TC0) - фото 1
  • Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LXG-TQ541W Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQUXGA (3840x2400) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NR0LF1-M00TC0) - фото 2
  • Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LXG-TQ541W Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQUXGA (3840x2400) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NR0LF1-M00TC0) - фото 3
  • Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LXG-TQ541W Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQUXGA (3840x2400) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NR0LF1-M00TC0) - фото 4
  • Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LXG-TQ541W Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQUXGA (3840x2400) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NR0LF1-M00TC0) - фото 5
  • Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LXG-TQ541W Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQUXGA (3840x2400) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NR0LF1-M00TC0) - фото 6
  • Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LXG-TQ541W Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQUXGA (3840x2400) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NR0LF1-M00TC0) - фото 7
  • Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LXG-TQ541W Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQUXGA (3840x2400) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NR0LF1-M00TC0) - фото 8
  • Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LXG-TQ541W Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQUXGA (3840x2400) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NR0LF1-M00TC0) - фото 9
  • Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LXG-TQ541W Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQUXGA (3840x2400) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NR0LF1-M00TC0) - фото 10
  • Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LXG-TQ541W Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQUXGA (3840x2400) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NR0LF1-M00TC0) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
467 270 руб. 
Начислим 7477 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751202
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Загружаем...
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Загружаем...
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Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LXG-TQ541W Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18" IPS WQUXGA (3840x2400) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NR0LF1-M00TC0)
467 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ROG Strix Scar 18
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
3840x2400
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
290HX Plus
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 5090
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
24
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 5
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
4.2

Описание товара Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LXG-TQ541W Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18" IPS WQUXGA (3840x2400) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NR0LF1-M00TC0)

Ноутбук Asus с большим 18-дюймовым экраном и разрешением 3840 ? 2400 подойдёт тем, кто ценит просторное рабочее пространство и чёткое изображение. 32 ГБ оперативной памяти и SSD на 1024 ГБ дают место для файлов и помогают комфортно работать с несколькими задачами. Дискретная видеокарта пригодится в сценариях, где важна отдельная графическая обработка, а процессор Intel дополняет оснащение модели. Windows 11 Home уже указана среди характеристик ноутбука. Подсветка клавиатуры делает клавиши заметнее при слабом освещении, а два порта USB Type-C расширяют возможности подключения совместимых устройств.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LXG-TQ541W Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18" IPS WQUXGA (3840x2400) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NR0LF1-M00TC0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ROG Strix Scar 18
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
3840x2400
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
290HX Plus
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 5090
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
24
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 5
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus с большим 18-дюймовым экраном и разрешением 3840 ? 2400 подойдёт тем, кто ценит просторное рабочее пространство и чёткое изображение. 32 ГБ оперативной памяти и SSD на 1024 ГБ дают место для файлов и помогают комфортно работать с несколькими задачами. Дискретная видеокарта пригодится в сценариях, где важна отдельная графическая обработка, а процессор Intel дополняет оснащение модели. Windows 11 Home уже указана среди характеристик ноутбука. Подсветка клавиатуры делает клавиши заметнее при слабом освещении, а два порта USB Type-C расширяют возможности подключения совместимых устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LXG-TQ541W Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18" IPS WQUXGA (3840x2400) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NR0LF1-M00TC0) - по цене 467270 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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