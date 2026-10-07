Ноутбук Asus TUF Gaming 16 FX610JH-TU201 Core i5 14450HX 8Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0QS1-M00DE0)
Оригинальный товар
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Характеристики
Линейка
Asus TUF Gaming 16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
110 310 руб.
В наличии
Код товара: 751199
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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus TUF Gaming 16
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
14450HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
63 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3.5
Описание товара Ноутбук Asus TUF Gaming 16 FX610JH-TU201 Core i5 14450HX 8Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0QS1-M00DE0)
Ноутбук Asus с 16-дюймовым IPS-экраном подойдёт для работы, учёбы и развлечений. Разрешение 1920?1200 даёт больше вертикального пространства, чем Full HD, а частота обновления 144 Гц делает движение на экране плавным — удобно при прокрутке и просмотре динамичного контента. SSD на 512 ГБ обеспечивает место для файлов и приложений, а 8 ГБ оперативной памяти DDR5 подходят для повседневных задач. Ноутбук поставляется без операционной системы — можно самостоятельно выбрать и установить подходящую.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы
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Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus TUF Gaming 16
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
14450HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
63 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Ноутбук Asus с 16-дюймовым IPS-экраном подойдёт для работы, учёбы и развлечений. Разрешение 1920?1200 даёт больше вертикального пространства, чем Full HD, а частота обновления 144 Гц делает движение на экране плавным — удобно при прокрутке и просмотре динамичного контента. SSD на 512 ГБ обеспечивает место для файлов и приложений, а 8 ГБ оперативной памяти DDR5 подходят для повседневных задач. Ноутбук поставляется без операционной системы — можно самостоятельно выбрать и установить подходящую.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы
Теги товара: Для дома, Для офиса, Черный, Intel Core i5, Для программирования, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы
Теги товара: Для дома, Для офиса, Черный, Intel Core i5, Для программирования, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI, С SSD
Купить Ноутбук Asus TUF Gaming 16 FX610JH-TU201 Core i5 14450HX 8Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0QS1-M00DE0) - по цене 110310 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Asus TUF Gaming 16 FX610JH-TU201 Core i5 14450HX 8Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0QS1-M00DE0)