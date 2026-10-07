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Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ1189 Core 5 320 8Gb SSD256Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M021N0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ1189 Core 5 320 8Gb SSD256Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M021N0)

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Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ1189 Core 5 320 8Gb SSD256Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M021N0) - фото 1
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ1189 Core 5 320 8Gb SSD256Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M021N0) - фото 2
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ1189 Core 5 320 8Gb SSD256Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M021N0) - фото 3
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ1189 Core 5 320 8Gb SSD256Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M021N0) - фото 4
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ1189 Core 5 320 8Gb SSD256Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M021N0) - фото 5
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ1189 Core 5 320 8Gb SSD256Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M021N0) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ1189 Core 5 320 8Gb SSD256Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M021N0) - фото 1
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ1189 Core 5 320 8Gb SSD256Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M021N0) - фото 2
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ1189 Core 5 320 8Gb SSD256Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M021N0) - фото 3
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ1189 Core 5 320 8Gb SSD256Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M021N0) - фото 4
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ1189 Core 5 320 8Gb SSD256Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M021N0) - фото 5
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ1189 Core 5 320 8Gb SSD256Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M021N0) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
57 870 руб. 
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В наличии
Код товара: 751195
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Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ1189 Core 5 320 8Gb SSD256Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M021N0)
57 870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
320
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ1189 Core 5 320 8Gb SSD256Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M021N0)

Ноутбук Asus с экраном 15,6 дюйма подойдёт для учёбы, работы и повседневных задач. Разрешение 1920?1080 и IPS-матрица обеспечивают чёткое изображение и комфортный просмотр контента. Процессор Intel, 8 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD-накопитель на 256 ГБ — сбалансированная основа для привычных задач и хранения нужных файлов. SSD помогает быстрее обращаться к данным, а ноутбук поставляется без операционной системы: можно самостоятельно выбрать и установить подходящую.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ1189 Core 5 320 8Gb SSD256Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M021N0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
320
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus с экраном 15,6 дюйма подойдёт для учёбы, работы и повседневных задач. Разрешение 1920?1080 и IPS-матрица обеспечивают чёткое изображение и комфортный просмотр контента. Процессор Intel, 8 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD-накопитель на 256 ГБ — сбалансированная основа для привычных задач и хранения нужных файлов. SSD помогает быстрее обращаться к данным, а ноутбук поставляется без операционной системы: можно самостоятельно выбрать и установить подходящую.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ1189 Core 5 320 8Gb SSD256Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M021N0) - по цене 57870 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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