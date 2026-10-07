Ноутбук Thunderobot 911 X Wild Hunter G3 Pro Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009K00KRU)
Оригинальный товар
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Характеристики
Линейка
Thunderobot 911
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
128 790 руб.
В наличии
Код товара: 751194
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128 790 руб.
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Характеристики
Бренд
Thunderobot
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Thunderobot 911
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
63 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.1
Описание товара Ноутбук Thunderobot 911 X Wild Hunter G3 Pro Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009K00KRU)
Ноутбук Thunderobot сочетает удобный экран диагональю 15,6 дюйма с разрешением 1920 ? 1080 и IPS-матрицей — изображение выглядит детализированным, а рабочее пространство подходит для повседневных задач и просмотра контента. 16 ГБ оперативной памяти помогут комфортно работать с несколькими приложениями, а SSD на 1024 ГБ обеспечит место для файлов и программ. Процессор Intel и подсветка клавиатуры дополняют практичную конфигурацию для работы и учёбы.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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Бренд
Thunderobot
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Thunderobot 911
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
63 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Ноутбук Thunderobot сочетает удобный экран диагональю 15,6 дюйма с разрешением 1920 ? 1080 и IPS-матрицей — изображение выглядит детализированным, а рабочее пространство подходит для повседневных задач и просмотра контента. 16 ГБ оперативной памяти помогут комфортно работать с несколькими приложениями, а SSD на 1024 ГБ обеспечит место для файлов и программ. Процессор Intel и подсветка клавиатуры дополняют практичную конфигурацию для работы и учёбы.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Серый, Intel Core i5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Серый, Intel Core i5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI
Купить Ноутбук Thunderobot 911 X Wild Hunter G3 Pro Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009K00KRU) - по цене 128790 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Thunderobot 911 X Wild Hunter G3 Pro Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009K00KRU)